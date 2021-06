Si tienen COVID, no salgan a votar, pide INE

Por "una cuestión elemental de sensatez y cuidado", el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, pidió a los ciudadanos que tienen activa su enfermedad de COVID-19 que se queden en sus casas y no salgan a votar.



En conferencia prensa virtual, dijo que se trata de que los electores se cuiden entre sí frente al Coronavirus, aclarando que esta recomendación no emana de él como titular del ente comicial, sino de las autoridades sanitarias.



"Quien tiene COVID-19 por una cuestión elemental de cuidado y de responsabilidad cívica que se quede en su casa, aquí se trata de cuidarnos todas y todos, aquí estamos todos actuando con mucha responsabilidad", manifestó.



Refrendó que si alguien contrajo el SARS-CoV-2 tiene que hacer lo que se debe hacer cuando alguien se infecta: aislarse.



"Pero eso no lo digo yo, no lo dice el presidente del INE, es una cuestión de sentido común y son las directrices que nos han señalado la Secretará de Salud, las autoridades sanitarias de los Estados, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)", indicó.



Córdova Vianello recordó que este domingo nadie podrá votar si no usa correctamente el cubrebocas al interior de las casillas.



"Nadie podrá entrar a votar el día de la jornada, nadie podrá entrar a las casillas sin el uso del cubrebocas, es obligatorio y agradecemos mucho el reforzamiento que la Secretaria de Salud ha hecho respecto a este planteamiento, del énfasis que se ha hecho respecto a los protocolos que han sido conocidos y avalados por la propia Dirección General de Epidemiología", enfatizó.



En su contestación al cuestionamiento de los reporteros presentes físicamente en la sede del INE en la Ciudad de México y de manera virtual, manifestó que los comicios de este domingo son una "fiesta democrática" en la que la ciudadanía debe actuar con responsabilidad.



"Y en un contexto de pandemia, la lógica básica con la que estamos actuando es cuidarse uno mismo para cuidar a los demás. Tenemos un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos que temerosamente van a recibir y contar los votos, son los auténticos guardianes del voto, cuidémoslos", reafirmó.