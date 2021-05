Si tuviera “hombría”, Yunes Márquez se disculparía y regresaría a Alvarado: MORENA

Tras invalidarse la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez por la Alcaldía de Veracruz, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Yair Ademar Domínguez Vázquez, pidió al exabanderado de la coalición PAN-PRI-PRD no victimizarse, aceptar su falta y pedir disculpas por mentir con su residencia.



“Que ahora no quiera victimizarse o llorar, porque lo único que hizo el TEV fue aplicar la ley. Si Miguel Ángel Yunes Márquez tuviera una poquita de hombría, decencia y honestidad, debería salir a darles la cara a los veracruzanos, aceptar su falta, disculparse y regresar a su casa en Alvarado”, expresó tras el fallo jurisdiccional que lo sacó de la contienda por el Ayuntamiento porteño.



El morenista expuso que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) dictó una sentencia legal y justa, con la que pone fin “a la corrupción de un delincuente electoral”, ya que el también excandidato a Gobernador en 2018 “ha pretendido engañar de nuevo a los veracruzanos”.



“Miguel Ángel Yunes no cumple con los requisitos para ser candidato, miente y es por eso que los propios panistas lo denunciaron, miente y por eso los verdaderos priistas lo rechazaron, miente y por eso lo perredistas abandonaron, miente y por eso los veracruzanos no lo quieren”, indicó.



Domínguez Vázquez aseguró que su partido no permitirá que los “políticos corruptos de siempre vuelvan a los cargos de poder público y pretendan seguir mintiendo al pueblo de Veracruz”.



Reiteró que la decisión de los magistrados veracruzanos estuvo apegada a derecho y afirmó que MORENA ganará los comicios del 6 de junio en Veracruz Puerto.



“Vamos a ganar en las urnas a él, al que sea y a toda su coalición (…) los números nos favorecen, tenemos un gran candidato y ellos tienen a un delincuente electoral”, expuso.



Una vez más comentó que los Yunes “han mentido, robado y engañado al pueblo de Veracruz, pues con información tan básica como una residencia, muestran que son capaces de utilizar cualquier artimaña con tal de seguir en el poder”.



A su decir, el hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quería ser presidente municipal de Veracruz para “encubrir a su hermano en el mal manejo de la administración pública municipal” y conservar poder “desde donde pueda seguir robando y mintiendo”.



Ante la comprobación de que mintió con su residencia efectiva de tres años en ese territorio municipal, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA pidió que sea sancionado, ya que presentó documentación apócrifa para tratar de obtener un cargo público, recibiendo ayuda de su hermano y actual alcalde.



“Vamos a seguir atentos y no vamos a permitir que los políticos de siempre, viles y mentirosos sigan creyendo que el pueblo de Veracruz aún tiene una venda en los ojos, vamos a levantar la voz y no vamos a permitir ni dar espacio para que sigan cometiendo fraudes”, dijo.