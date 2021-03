Si Tuxpan municipaliza agua potable, subirá precio del servicio: CAEV

Mientras que el ayuntamiento mantiene firme la iniciativa de municipalizar el servicio de agua, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) advirtió que concretar el proyecto llevaría a un incremento de tarifas.



La administración del alcalde panista Juan Antonio Aguilar Mancha insiste en hacer valer el derecho que le corresponde al municipio, en el sentido de administrar el servicio, pues ha esgrimido que la CAEV no atiende con prontitud la problemática que generan, por ejemplo, las fugas.



Sin embargo, en su visita a este puerto el director general de la dependencia estatal, Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, aseveró que dejar en manos del municipio la prestación sería inconveniente para los usuarios, pues existiría el riesgo de incremento de tarifas.



“La CAEV respeta a las instituciones que tienen que ver con esta dictaminación, sin embargo, es importante decir que, en el tema de la municipalización, por lo menos en lo que ya se tiene experiencia, en Veracruz, Medellín y Boca del Río se han tenido muy malas experiencias con este tipo de acción.



“La concesión o privatización es algo que puede afectar a la población, no nada más al gobierno, sino sobre todo a la población, ya que las tarifas más altas en el estado son las que tienen esta concesión, y hay algo todavía más importante, las inversiones que se requieren”, atajó.



Informó que, tras la solicitud formal del ayuntamiento, la CAEV hizo un dictamen, en el que se solicita que el municipio tendrá que capacidad técnica, operativa y financiera para brindar el servicio de agua, lo cual, al final, validará o no el Congreso del Estado.



Ladrón de Guevara añadió que también se debe tomar en cuenta que la iniciativa del ayuntamiento va encaminada a concesionar posteriormente el servicio, por lo que insistió que eso conllevaría a un aumento de las tarifas.