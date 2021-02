Si Veracruz regresa al rojo por COVID, restricciones afectarán economía: Gobernador

Veracruz inició la semana en semáforo naranja de COVID-19, sin embargo, está “muy cerca” de retornar a rojo ante el aumento de casos y ocupación hospitalaria, por lo que, de llegar a riesgo máximo se aplicarán las medidas restrictivas que generan afectaciones directas a la economía, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



“Inicia Veracruz nuevamente en naranja pero se nos advirtió que estamos en la puntuación más alta de naranja para retornar a rojo”, explicó durante conferencia de prensa al mostrar la gráfica donde se observa que el estado de Veracruz suma 28 puntos, es decir, a tres de llegar a 31 para subir a rojo de nueva cuenta.



En conferencia de prensa, García Jiménez reconoció que las tres Alertas Preventivas que se han aplicado han dado resultados y se ha disminuido la velocidad de los contagios, sin embargo, continúan en aumento, por lo que insistió en el llamado a la población para aplicar las medidas preventivas.



“Las medidas preventivas dieron resultados, pues la tendencia comenzó a disminuir y no se llegó a rojo. Hemos disminuido la velocidad de contagios pero no que sigan aumentando. Aletargamos un poco, vamos más lento pero seguimos hacia arriba, exhortamos a la población a que nos permitan ayudarles y que apliquen las acciones preventivas, ya vienen las vacunas, falta menos pero debemos seguir cuidándonos”, expuso.



En este sentido, García Jiménez adelantó que este martes se reunirá con el Consejo Técnico de Salud, donde se evaluarán las acciones que se aplicarán en los siguientes días para tratar de cambiar la tendencia de los contagios.



“Mañana nos reunimos nuevamente con el Consejo Técnico y evaluar las acciones que vienen los días siguientes”, apuntó al agregar que se aplicará una cuarta Alerta pero fue insistente al referir que de llegar a rojo se aplicarán medidas restrictivas, situación que se busca evitar para no afectar al sector económico.



“Va a salir la cuarta Alerta Preventiva, si llegamos a pasar al rojo, ya no serían alertas preventivas, ya serían las acciones emergentes que el semáforo rojo nos impone y es lo que queremos evitar”, finalizó.