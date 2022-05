Si violó ley, habrá castigo por polémica Plaza Imperial en Xalapa

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Estado de Veracruz advirtió de sanciones y recomendaciones para el Grupo Ferche (Fernández-Chedraui), responsable de la construcción de la plaza comercial Imperial Las Ánimas, una vez que sean evaluadas las condiciones en las que inició los trabajos.Juan Carlos Contreras Bautista, titular de dicha dependencia, explicó en entrevista que las construcciones de ese tipo conllevan no sólo un permiso ambiental sino otros trámites y gestiones administrativas, así como autorizaciones y recomendaciones de otras dependencias.Entre estas se encuentran Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y otras para dar cumplimiento total a la normativa.Precisó que actualmente, tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), a nivel Veracruz, revisan si hubo cumplimiento o no a la totalidad de requisitos para el permiso, particularmente por cuanto hace a las recomendaciones de compensación y mitigación.“Esa es la etapa en donde se encuentra ahorita y las dos etapas determinarán lo conducente; podría haber sanciones y recomendaciones”, sostuvo el funcionario estatal.El secretario llamó a las compañías que pretendan implementar otros desarrollos comerciales o habitacionales a “que se apeguen al cumplimiento de los trámites referidos a las manifestaciones de impacto ambiental” y que todo se realice conforme a los resolutivos para cumplir en el manejo de la flora y la fauna.“Y principalmente a las acciones de compensación y mitigación para poder dar una acción justa a esa intervención de la zona para la construcción de una plaza”, dijo.Cabe señalar que, sobre la construcción de esta plaza, el exalcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reaccionó a la polémica generada señalando que su gobierno fue enfático en que la empresa debía cumplir la totalidad de requisitos en torno de la conservación del ambiente para la obtención de los permisos, los cuales no fueron autorizados por su administración.El 14 de diciembre de 2021, la empresa solicitó al Ayuntamiento 2018-2021 que se le indicara el procedimiento y los requisitos para obtener la autorización municipal para el retiro de arbolado en el predio en mención.“Su intención es llevar a cabo el proyecto denominado Centro Comercial Puerta Imperial. El 22 de diciembre de 2021, la autoridad municipal respondió que, por tratarse de un proyecto relativo a la construcción de desarrollos comerciales, deberá realizar la solicitud de evaluación en materia de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA)”, respondió en un comunicado.El expresidente municipal sostiene que comunicó a la empresa que, de acuerdo con la normatividad, quienes pretendan llevar a cabo obras como las que implica un centro comercial de esta envergadura: “requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría y se someterán al control de la Procuraduría”.Igualmente, indicó que se le informó a la empresa que, una vez obtenido el Resolutivo en Materia de Impacto Ambiental emitido por SEDEMA, el Ayuntamiento, siguiendo la normatividad, podrá evaluar la solicitud de remoción del arbolado siempre y cuando se especifique el motivo que justifica el retiro o poda de los árboles, además de cumplir con otros requisitos.Entre estos se encuentran el original y copia para el cotejo de anuencia de vecinos e inventario de arbolado (incluyendo nombre científico, características y dimensión).Rodríguez Herrero precisó que su gobierno no otorgó permiso alguno a esta empresa, reiterando que el oficio donde la autoridad municipal respondió a la empresa “indica con toda claridad, en cumplimiento de la Ley, que sólo satisfechos estos procedimientos, podrá otorgar los permisos correspondientes, en caso de justificarse técnicamente”, lo que en su caso no aconteció y por el contrario, el permiso fue concedido por esta administración a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil.