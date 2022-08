Si Zenyazen gana más de 180 mil pesos al mes lo tendría que devolver: Cuitláhuac

El titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar García, no tiene un salario de más de 180 mil pesos, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que esta información debe ser errónea, ya que la Secretaría de Salud, la de Seguridad Pública y Secretaría de Gobierno, son las únicas excepciones que pueden superar el tabulador de salarios, es decir, superar al del Ejecutivo.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo fue cuestionado respecto a los salarios de los secretarios que deben ganar menos que el propio gobernador, puesto que, en el caso de una solicitud de transparencia, presuntamente el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ganaría un salario de 180 mil 985 pesos mensuales.Por ello el mandatario estatal afirmó que no hay tal, sin embargo, adelantó que se llevará a cabo una revisión donde el propio titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN ) José Luis Lima Franco, dará cuenta de lo que se otorga mensualmente, para aclarar esta situación.Incluso, García Jiménez dijo que está seguro que hay un error y en caso de confirmarse que percibe ese sueldo mensual, se tendría que devolver.“Pero no puede ser eso, y si fue así les voy a pedir que lo devuelvan, estoy seguro que no es así, pero si es así lo van a devolver, porque lo hicieron sin mi autorización. Como está normado no tenemos problema, se va aclarar. Si fuera cierto lo devuelve”, aseveró.Asimismo, en el caso de la Secretaría de Salud, la de Seguridad Pública y la de Gobierno, éstas son una excepción, donde los salarios pueden ser mayores derivado de las propias acciones, así como la responsabilidad que encabezan.“Tres excepciones, uno de ellos fue Salud, los médicos especialistas no los podemos convocar a una dirección; Seguridad, Salud y Gobierno, por el tema de seguridad, la gobernabilidad son las únicas excepciones y quedó normado que, a través de una compensación, pero es por esas razones, de Salud, Seguridad y Gobernabilidad”, finalizó.