Siempre hubo apoyo para abuelitos empacadores de Orizaba, aseguran

Una situación muy complicada es la que han pasado los adultos mayores empacadores voluntarios, ya que la mayor parte de la pandemia fueron enviados a sus casas y para varios, ese ingreso era su principal sustento.La coordinadora del DIF de Orizaba, Alma Delia Martínez Licona, señaló que aunque tienen relación con varios centros comerciales de la ciudad que han recibido a abuelitos como empacadores voluntarios, uno de los requisitos es que sean pensionados, de modo que lo que recibe se convierte en un ingreso complementario.Sin embargo, mencionó, la tienda departamental Chedrahui aceptó recibir a adultos mayores que no están pensionados y con ellos se firmó un convenio por esa excepción y son para los cuales ese ingreso es fuente de sustento.Indicó que si bien en la etapa de pandemia se les tuvo que enviar a sus casas al ser población en riesgo, el DIF y las empresas con las que hay relación no los abandonaron, pues en el caso de Aurrerá, Walmart, Waldo’s y Fénix les dieron un monedero electrónico y la gente fue dejando donativos para ellos, les hacían entrega de un recurso, por ejemplo 100 pesos.En el caso de los de Chedraui, añadió, el DIF tampoco los desprotegió, pues les otorgó una despensa como apoyo alimentario mensual, además de que normalmente les ayuda en atención médica, lentes y otras cuestiones de salud.En el caso del centro comercial Soriana, el cual no tiene relación con el DIF, colocó recipientes transparentes para solicitar el apoyo de los clientes y un representante de los abuelitos acudía cada semana para recoger los donativos; sin embargo, al no verlos físicamente, casi nadie apoyaba, por lo que en ocasiones el recurso era de 40 pesos en total.