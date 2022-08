Un promedio de 200 jóvenes que habían sido afectados por la directiva del Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba tras darlos de baja por diversas situaciones, podrán titularse gracias a la intervención de la Subdirección de Educación Superior de la SEP, el director general del TecNM y la Secretaría Académica de esa institución. Con este acuerdo podrían ser hasta mil los beneficiados.Esaú Romero Flores, Eva Hernández Pérez y Félix Ortega Pérez, en representación de los afectados, explicaron que a poco más de un año de que iniciaran una lucha para no ser dados de baja, se les dio la razón y la institución tendrá que llevar a cabo los trámites que tenían pendientes.Indicó que además, la Dirección General hizo extensivo este apoyo para los alumnos de los 254 tecnológicos que pertenecen al TecNM y que estén en esa situación para que se les dé atención personalizada y se les apoye.Esto abarcará a jóvenes que hicieron su residencia del 2018 a la fecha y no completaron su trámite de calificación, quienes estaban por iniciar su residencia y aquellos que tienen materias pendientes que sean menos del semestre.Por su parte, Eva Hernández Pérez señaló que la resolución que hoy tienen le dio mucho alivio a ella su familia.Explicó que en su caso, aunque la empresa en la que hizo su servicio le dio su calificación puntual y ella la envío a su asesor, pero éste nunca la subió, por lo que en su momento se venció el periodo y a ella la dieron de baja sin que fuera su culpa y al no tener su título no ha podido encontrar un buen trabajo, pero ahora podrá lograrlo.A su vez, Félix Emmanuel Ortega mencionó que tenía problemas con dos materias ya que cuando hubo un paro no se aperturaron algunos cursos y posteriormente vino la pandemia, por lo que se le quedó ese pendiente y al ser dado de baja sus padres estaban muy tristes, pero ahora están alegres al saber que podrá titularse como ingeniero mecánico.