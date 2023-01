Sigo siendo el Rey del Carnaval de Veracruz, reclama “Paponas”

Brian Villegas “Paponas” Primero, aseguró que sigue siendo el rey del Carnaval de Veracruz 2022, esto tras la polémica porque el comité organizador replicó que la Reina del Carnaval “Yeri Mua” se había negado a seguir como parte de las actividades que tiene la Corte Real.Aclaró que tanto su exnovia como él, continúan como Reyes porque no les han quitado la corona, esto según información que le proporcionó el presidente del Comité, Luis Antonio Pérez Fraga.“Yo sigo siendo el rey, yo sigo siendo el rey Veracruz hasta que me quiten la corona y entregue la corona a otra persona, yo sigo siendo el rey de Veracruz, yo sigo siendo el rey del Carnaval”, indicó.El “Paponas”, afirmó que continuará como parte de la Corte Real del Carnaval de Veracruz y asistirá a todas las actividades que le inviten, así como a entregar su corona.A diferencia de Yeri Mua, quien fue contundente al resaltar la mala organización de las fiestas carnestolendas, Paponas, sólo dijo que el comité no estaba preparado para un carnaval con tanta gente por tener como reyes a dos influencers por lo cual se salió de control.“Si a mí me requieren para ir a coronar o para alguna presentación como rey del Carnaval de Veracruz lo voy a hacer. Ahí lo van a ver presente. Yo voy a participar todavía. Voy a seguir participando en lo referente al Carnaval hasta que deje de ser rey”.Finalmente, reveló que su mejor amigo “El Mochilas” se lanzará como candidato a Rey en el Carnaval 2023 y si cumple con los requisitos lo apoyará.