Sigue colecta de apoyo para veracruzanos

Veracruzanos que viven en otras partes del Estado y del país se organizan para enviar ayuda a la zona afectada por el huracán Grace, en donde viven sus familias y en donde el paso del meteoro los dejó sin nada.



Alma Alicia Ochoa Moctezuma, originaria de la comunidad Colonia Guadalupe de Hidalgo, en Espinal, explicó que su familia sigue incomunicada y aunque están bien, perdieron sus bienes.



Por ello, entre amigos han convocado a donar víveres y medicamentos en el puerto de Veracruz y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se encuentra trabajando.



"Con la familia directamente no hemos podido comunicarnos pero por primos que han salido a Papantla, pudieron enviarnos videos y decirnos que están bien en el pueblo, estaban muy asustados, el ánimo no es el mejor, es un pueblo de creo 2 mil habitantes y pasaron la noche en el frío", dijo.



El próximo viernes, en las instalaciones de "Cáritas" ubicado en Nicolás Bravo 473 entre Mario Molina y Zamora, se estará recibiendo la ayuda de 11 a 12 del día.



Alma Alicia señaló que la ayuda se llevará en dos vehículos y necesitan colaboración de gasolina y casetas para el traslado, quienes deseen ayudar en especie o económicamente pueden comunicarse al teléfono 229 343 80 22.



"La ayuda que hemos convocado en la ciudad de Veracruz es de víveres, enlatados, herramientas, botas para trabajar, alimentos no perecederos. En San Cristóbal hemos estado recolectando ropa, toallas sanitarias, pomadas, ropa para bebés, ropa para todos".



Entre los damnificados se encuentra una recién nacida, sobrina de Alma y que nació horas después del paso del meteoro.



Logró salir a Papantla, donde nació la bebe pero no tienen casa a la cual regresar.



"El caso de mi casa, está viviendo una prima mía que justo al día siguiente del huracán tuvo a su bebé, ella fue a tener su parto a Papantla, ella va a llegar a una casa donde las láminas se volaron, no hay ni una puerta, es duro".



La ayuda puede canalizarse al numero de cuenta de Bancomer 4152 3136 9954 4057.



Los vívieres y donaciones serán trasladados el viernes de la próxima semana, una vez que se hayan abierto las vías de comunicación.