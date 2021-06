Sigue conflicto en Jesús Carranza tras elección municipal; no quieren recuento en Xalapa

Simpatizantes de diversos partidos políticos de Jesús Carranza, se encuentran cuidando las instalaciones del Consejo Municipal del OPLE en Jesús Carranza, para negar que los paquetes electorales, sean traslados a Xalapa para el recuento de los votos como lo determinó el Consejo Estatal.



Después de la jornada electoral del pasado 6 de junio en donde el programa de resultados preliminares electorales (PREP) daba como ganador al candidato del Partido del Trabajo (PT) Pasiano Rueda Canceco, con un margen de 101 votos, no se ha realizado el recuento de las casillas, derivado de la renuncia de todo el consejo municipal del Organismo Público Local, Electoral, en este municipio en días pasados.



Los simpatizantes carranceños en su mayoría del candidato del PT, virtual ganador de la contienda, temen que, al trasladarse los paquetes a Xalapa, como lo determinó el consejo general del OPLE, sean alterados los resultados y favorezcan al candidato de MORENA, derivado del margen que hace la diferencia es poco, por lo que piden que el recuento se realice en el municipio sin extraer los paquetes de Jesús Carranza.



Ante lo anterior, el virtual ganador Pasiano Ruedas Canseco junto a los simpatizantes de los partidos, PES, PRD, PAN, RSP, PT y PRI señalaron que se tiene que hacer el recuento en el consejo municipal de Jesús Carranza, con personal del consejo general de Xalapa para que no se den a malas interpretaciones.



El consejo municipal se encuentra custodiado por personal de Fuerza Civil y Guardia Nacional, ante las amenazas de disturbios o toma de las instalaciones.



Representante de MORENA fija postura



El representante de MORENA, ante el Consejo Municipal de Jesús Carranza, Ranferi Plata Rodríguez, señaló que no se cuenta con las condiciones para que el recuento de los votos se lleve a cabo en el municipio, toda vez que las instalaciones del Organismo en este municipio se encuentran rodeadas de simpatizantes afines a un partido, por lo que se pueden generar disturbios.



Además, puntualizó, que han detectado inconsciente en el proceso, como tener pruebas de que las boletas fueron trasladadas en vehículos particulares, hacia el consejo.



Señaló que serán las autoridades encargadas de la elección quienes realicen en la ciudad de Xalapa el recuento de los votos, como lo indicó el organismo.