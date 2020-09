Sigue discrepancia en cifras de personas desaparecidas en Veracruz

Existe discrepancia en el recuento de personas desaparecidas en Veracruz, sostuvo la activista Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Pensado, desaparecido el 16 de marzo de 2014.



"No hay cifras reales, nadie las tiene, desde los colectivos por ejemplo que hacemos acompañamiento pero sabemos de personas que no denuncian y que no entran en un registro".



A lo anterior, agregó la existencia de una cifra real de desapariciones y en el caso del Gobierno carece de una base de datos actualizada.



"La ley contempla un registro de personas desaparecidas, de personas no identificadas en Semefos pero es la fecha de que esas bases de datos no empiezan a funcionar y es complicado el tema de las cifras".



Dijo que se tiene conocimiento de que hay más desapariciones de las que "oficialmente" se hablan.



"En Fiscalía hay mucho, mucho más, si la FGE tuviera un registro por lo menos más actualizado, ordenado, trabajado, podríamos tener un poco más de idea".



Y es que observó saber "a quiénes buscamos, a cuántos buscamos y si no tenemos cifras, pues empezamos mal".



Lo anterior, luego de que el documento "Dignificando la memoria, la desaparición de personas en Veracruz", el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C advirtió de una discrepancia en cuanto a la cifra de desapariciones.



En este documento, el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) refiere de 1,164 personas desaparecidas; mientras el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas menciona de 731 personas desaparecidas. La Fiscalía General del Estado reporta 3 mil 600 denuncias por desaparición mientras que medios de comunicación hablan de 7 mil personas desaparecida. Por su parte, los colectivos calculan en 20 mil las personas desaparecidas.