Sigue incrementándose la violencia de género en Veracruz

En el mes de marzo, con respecto a febrero anterior, las denuncias por “Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar” se incrementaron en 30.3 por ciento, al pasar de 132 a 172 de acuerdo con datos del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).De hecho, mes a mes se ha incrementado notablemente este tipo de delito en el Estado de Veracruz, que ocupa el segundo lugar de entre los 8 Estados de la República Mexicana que reportan estas incidencias:A ellos se suman Coahuila con 4; Baja California Sur con 3 y Oaxaca con 2, en tanto que las 24 entidades federativas restantes, no reportan ningún caso de “Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar”.En total, en estos 8 Estados se reportaron en los meses de enero a marzo mil 21 de estos casos.El Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación define la “Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar”, como el “Uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.Incluye, el “Uso deliberado de la fuerza física, como amenaza o efectivo, contra personas o comunidades”.Precisa también el Centro Nacional de Información de la SEGOB, que “las cifras muestran delitos cometidos en contra de otra persona, grupo o comunidad – pero– no se desagrega sólo para mujeres”.Asimismo, advierte que la información que mensualmente se da a conocer, proviene de las Procuradurías de Justicia o Fiscalías Generales de las entidades federativas, por lo tanto son las responsables de la información.En cuanto al ámbito municipal, las ciudades veracruzanas con el mayor número de denuncias por “Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar” en el primer trimestre de este año son las siguientes:Estos cinco municipios suman 205 de las 412 denuncias que por el delito de “Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar” se registraron en el estado de Veracruz en los meses de enero a marzo, esto es, el 49.7 por ciento del total.De acuerdo con la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos del INEGI, Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, consiste en el uso deliberado del poder o de la fuerza, al realizarlo en grado de amenaza o ejecutarlo, que tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, trastornos del desarrollo, privaciones, daños o sufrimientos, contra otra persona, grupo o comunidad, tanto en el ambiente privado como en el público, por razones de género. El desarrollo del delito puede ser a través de los diversos tipos de violencia que son: psicológica, física, patrimonial, económica o sexual.