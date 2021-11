Sigue la vacunación de menores con comorbilidades en Veracruz

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, anunció que hasta el próximo viernes 5 de noviembre serán inmunizados contra el COVID-19 más de 20 mil menores de edad con comorbilidades en el Estado.Para ello, acotó, se habilitaron otros once hospitales de la Secretaría de Salud en nueve municipios, aclarando que la inoculación procede con el registro a través de la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx/ y la valoración de un médico."Vamos a incrementar la atención a través de SESVER a once hospitales más de nueve municipios desde hoy miércoles hasta el 5 de noviembre y estaremos vacunando más de 20 mil chavos que son atendidos por el Sector Salud del Gobierno del Estado", manifestó en conferencia de prensa.Al recordar que se les aplica la vacuna Pfizer, que es la única autorizada por COFEPRIS para menores de edad, apuntó que en la campaña que iniciaron en días pasados, de una meta de 9 mil, ya se han inoculado cerca de 7 mil 500 niños y adolescentes, en su mayoría en hospitales federales del IMSS, ISSSTE, SEDENA, MARINA y PEMEX y solamente cuatro de SESVER.Desde el Complejo Deportivo Omega, donde este miércoles aplicaban la vacuna a menores de edad afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, comentó que ésta se dará bajo cita y conforme lleguen vacunas contra el Coronavirus al Estado."Están los hospitales, por ejemplo, el Centro de Alta Especialidad (CAE) Dr. Rafael Lucio y el Centro de Salud Dr. Gastón Melo, por decir dos y así en cada municipio, Tuxpan, Poza Rica, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Xalapa”, enumeró.Insistió que la vacuna debe ser para menores de edad entre los 12 y 17 años que tengan algún padecimiento médico, estén embarazadas o con obesidad mayor y no para los que están sanos, ya que les afectaría el desarrollo inmunológico de su cuerpo.“Se vacuna a quien no tiene ese desarrollo inmunológico, que tiene alguna deficiencia, pues es necesario para evitar otros riesgos bajo valoración médica especialista”, abundó.Sobre la aplicación de la dosis a niños y adolescentes derechohabitentes del Seguro Social, expresó que aquellos que sean remitidos del Programa IMSS Bienestar también serán aceptados en el módulo del “Gimnasio Omega” en Xalapa.“Siempre y cuando sean del IMSS, porque son pacientes del IMSS, que tienen que tener una hoja médica, un historial médico y un aval de un médico especializado (…) -los que tiene obesidad- sin duda -son aceptados- pero tienen que estar en la tabla porque no es lo mismo tener una obesidad muy menor o mayor, así que dependiendo del sapo será la pedrada”, enfatizó.Adicionalmente, comentó que serán aplicadas aproximadamente 100 mil segundas dosis de la vacuna antiCOVID de AstraZenecaa mayores de edad en los municipios de Córdoba del 8 al 11 de noviembre; en Martínez de la Torre del 8 al 10; y en Tuxpan y Orizaba del 10 a 12 de noviembre.“Y a la par estaremos abriendo rezagos de rezagos, es decir, gente que no se ha vacunado, se quiere ir a vacunar ahí, en paralelo se estará trabajando”, mencionó.Además, indicó que este 4 y 5 de noviembre estarán vacunando a personas con 18 años o más en Banderilla y del 4 al 6 de noviembre en Catemaco, a quienes les aplicarán la de la farmacéutica Sinovac.En estos municipios también pudieran recibir la segunda dosis las personas de otras demarcaciones que aún no han completado su esquema de vacunación contra dicha enfermedad.