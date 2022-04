Sigue pleito por Sierra Alta de Coatepec; “invasores” niegan daño ambiental

Esta mañana, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) cerraron la calle exigiendo una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García, para solucionar disputa territorial en la Sierra Alta de Coatepec.El líder de la CIOAC, Ramón González Gómez, explicó que los terrenos que abarcan 2 mil hectáreas pertenecen al país, pues no hay registros que avalen a algún propietario."Hay antecedentes registrales desde 1976 de que no existía un dueño, por lo tanto pertenecían al conglomerado de terrenos nacionales", dijo.Declaró que se ha estado luchando a favor de los trabajadores de la tierra, ya que se inició un proceso legal en contra de ellos y se plantea un desalojo que afectaría a 150 familias.Aclaró que aunque existen rumores y acusaciones sobre un deterioro y explotación ambiental en dicha zona por parte de los campesinos, la PROFEPA y la SEMARNAT han constatado que son "amigos de la naturaleza" y que dichas acusaciones son propaganda en una lucha de intereses por parte del actor Ari Sebastián Brickman."No hay ninguna acusación sobre eso, son decires propagandistas que quieren deteriorar una lucha desigual, de alguien poderoso económicamente, un artista millonario, Ari Sebastián Brickman que no tiene ninguna necesidad con esta gente humilde que está trabajando la tierra desde 1976", detalló.González Gómez acusó de estar cayendo en abusos, ya que no existen pruebas que los puedan vincular a proceso, por lo que podrían quedar libres de enjuiciamiento.En este sentido, manifiesto que en el Estado de Veracruz el derecho queda en duda, al igual que la confianza puesta en las votaciones donde se eligió a Cuitláhuac García como gobernador."Estamos en un país donde queda en tela de duda el derecho, es tiempo de dar muestras que en Veracruz existe el derecho, tenemos un gobernador que confiamos en el cuando hubo la votación y llego al poder del Estado, un paquete grandísimo que todavía está luchando por sacarlo adelante", comentó.Destacó que hay un proceso con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano (SEDATU) en la que existe un expediente completo con argumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación.Sin embargo, anuncio que de existir la documentación correspondiente que otorgue el derecho de propiedad a su demandante, se van a respetar."Si existen escrituras públicas, legales, genuinas, por supuesto que la SEDATU las va a respetar, nosotros no somos jueces", concluyó.