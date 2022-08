Sigue pleito por torniquetes en baños del mercado “Coatzacoalcos”

La instalación de torniquetes en los baños del mercado Coatzacoalcos se mantiene detenida ante la inconformidad de los locatarios.Beltrán Jiménez Sánchez administrador del lugar, dijo que se mantiene el diálogo entre ambas partes y aseguró que se busca que los comerciantes no tengan ningún inconveniente para poder hacer uso del servicio.Reveló que los trabajos de colocación reiniciará cuando se signe un acuerdo entre los locatarios y las autoridades del centro de abasto.El torniquete que ya se estaba instalando en el baño de hombres en el estacionamiento ya fue retirado, por lo que ya no hay personal trabajando en la habilitación del aparato de cobro automatizado.“También para nosotros es beneficio porque en vez te estar gastando en personal que podamos invertir en las necesidades propias del mercado, sencillamente atendiendo a la cordura entramos en un periodo de pláticas, aunque no lo vemos así, los locatarios en su legítimo derecho no quieren gastar y no tiene nada de malo”El funcionario, reiteró que como dijo el alcalde Amado Cruz Malpica, se buscará darle mantenimiento al mercado con lo obtenido por el cobro del baño, una de las primeras acciones será la impermeabilización del techo del mercado.