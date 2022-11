Siguen críticas por rezagos del Congreso de Veracruz

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, evidenció el rezago legislativo que se tiene en el Congreso del Estado en el primer año de ejercicio constitucional que concluyó el jueves de la semana pasada.En lo personal, dijo, que cinco iniciativas que ha presentado, una en el 2021 y 4 en lo que va de este 2022, no se han dictaminado.Por ello, en este segundo año de ejercicio constitucional que inició el 5 de este mes, solicitó a las Comisiones Permanentes a las que se turnaron las iniciativas, que elabore los Dictámenes, en el sentido que consideren pertinente, pero que lo hagan lo más pronto posible.Recordó que el 25 de noviembre del 2021 presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para crear la Fiscalía Especializada para Atender los Crímenes de Odio por Orientación Sexual y de Identidad y/o Expresión Sexogenérica.A esa iniciativa se sumaron diputados del MORENA, PVEM, MC y PRI; se turnó a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, y a dos semanas para que se cumpla un año de haberse presentado, no se ha dictaminado.El 31 de enero de este año presentó la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 760 del Código Civil del Estado de Veracruz, que propone el cambio de identidad de género. A ella se sumaron diputados del PVEM, MC, PAN y FXM.Para su estudio y dictamen dicha iniciativa de turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.Díaz Ávila, añadió que el 18 de febrero de 2022 presentó la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2, adiciona parte del artículo 3 y fracción V del artículo 28, de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, relativo a la exclusión del casteo de gallos.La Comisión Permanente responsable de su dictaminación es la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.Asimismo, dijo que la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales no ha dictaminado la iniciativa que adiciona la fracción VI y penúltimo párrafo del artículo 196 del Código Penal, relativo a la prohibición de las prácticas de conversión o de Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, que presentó en conjunto con la diputada del PVEM, Tania María Cruz Mejía, el 12 de marzo de 2022.También la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social no ha dictaminado la iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, presentada el 22 de septiembre de este año, relativa a establecer un límite en los salarios vencidos por concepto de indemnización.“Solicito que puedan ser dictaminadas lo más pronto posible, lo anterior, debido a que cada una de ellas tiene el acompañamiento social y, por lo tanto, estaremos abonando a generar una mayor movilidad y resultados legislativos en bien de nuestros representados y el fortalecimiento normativo en Veracruz”.