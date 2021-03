Siguen descuentos de nómina ilegales en SEV; Fiscalía no investiga, acusan docentes

Docentes integrantes del Movimiento Fuerza Magisterial informaron que ante la negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para investigar los créditos y descuentos a más de 200 profesores en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), tuvieron que interponer dos juicios de amparos.



"Como las autoridades en México no cumplen la justicia de manera eficiente, sabemos que la Fiscalía no trabaja al 100 por ciento, tuvimos que interponer dos juicios de amparo, uno contra el ORFIS y otro contra la Fiscalía, para las investigaciones las hagan eficientes, exhaustivas y a la brevedad posible. Si ganamos esos juicios de amparo, éstos se verán obligados a investigar", dijo Miguel Ángel Matus, representante legal de los docentes.



Además, dijo que demandan una auditoría integral, contable y de legalidad, pues son muchos los docentes que se están viendo afectados a causa de los diversos préstamos que solicitaron con empresas financieras.



"Los funcionarios merecen ser investigados. Estamos buscando una auditoría integral, una auditoría contable y una auditoría de legalidad, donde se determine que el acto es ilegal y que un convenio y contrato no puede normar por encima de lo que establece la ley".



Por su parte, los afectados reiteraron el llamado a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) de ya no realizar los descuentos a través de nómina.



“La nómina magisterial ha quedado muy escueta, dejando nuestros salarios entre mil 800 y 2 mil 300 pesos, a causa de dicha retención. Nosotros estamos conscientes de que sí pedimos el crédito, algunos no, el detalle aquí es que no nos dejan la solvencia para nosotros negociar con las financieras y la ley nos avala que debemos tener el 70 por ciento como mínino y el otro 30 se puede tomar ahí para los cobros que tenemos de manera legal como son cuotas sindicales, pensiones alimenticias que sí lo permite la ley", dijo el docente José Luis Mendo Sobrevilla.



Indicó que otra afectación que padecen es la reestructuración que se hace por parte de las empresas crediticias, porque si un crédito de 30 mil pesos no se liquida en el tiempo establecido, se termina pagando hasta 160 mil.



"La petición de nosotros y de la cual hemos sido muy enfáticos con el Secretario de Educación en el momento en que nos sentamos con él, nos tiene que depositar nuestro salario, él es nuestro patrón, no nuestro recaudador".



Para finalizar, recordaron que en diciembre fueron interpuestas denuncias administrativas y penales en contra de servidores públicos de la SEV por ser “cómplices y ejecutores” de un acto ilícito, que fue la forma fraudulenta en que se realizaron dichos créditos y atentar contra la solvencia económica de los trabajadores.