Siguen incomunicadas 8 comunidades en la zona norte de Veracruz

Hasta la tarde-noche de este lunes unos 5 mil pobladores de ocho comunidades de este municipio, en la zona norte de Veracruz, las cuales se encuentran ubicadas en la misma ruta, se mantenían incomunicados, además de no tener energía eléctrica ni servicio de telefonía.



Eleuteria Hernández Hidalgo, directora municipal de Protección Civil, admitió que los habitantes de esa ruta no han recibido ayuda desde el sábado, tras el paso del huracán Grace.



Se trata de pobladores de las dos comunidades llamadas Las Palmas, Américas Grandes, La Esperanza, Américas Chicas, La Ceiba, Las Cañas y Santa Cruz, de donde la gente solamente puede entrar o salir a pie, pero con dificultades por la destrucción del camino y afectado por deslaves.



“Son las comunidades a las que desafortunadamente yo, como Protección Civil, no he podido llegar para ver los daños que causó el paso del huracán, porque los caminos quedaron muy deteriorados, y se puede entrar o salir solamente caminando, pero por lo pronto he tenido que hacer el trabajo en la cabecera municipal y en otras comunidades que sí tienen acceso”, explicó.



Hernández Hidalgo recalcó que el camino quedó convertido en lodazal en varios puntos por los deslaves. “Esa es la razón por las que no hemos podido entrar para allá. Los agentes municipales de esa ruta, que es la número 4, nos dicen que para ellos y los afectados la prioridad es el camino, así que se está en espera de coordinarse con Obras Públicas, para ver si hay manera de conseguir maquinaria para ir a reabrir los caminos”, abundó.