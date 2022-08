Siguen las quejas contra policías de Veracruz

Unas tres quejas diarias recibe el Consejo Internacional de Derechos Humanos delegación Veracruz por abusos e irregularidades en el actuar de las fuerzas del orden, indicó su titular, Rubicela Romero Andrade.“Estamos cansados, el pueblo está harto, está cansado y donde voy y me encuentro autoridades estatales siempre les hago el mismo reclamo, que si en verdad hay un cambio o esto es puro choro, porque la realidad que estamos viviendo es otra”.Indicó que se viven peores momentos que los que se tenían antes, y la Policía Estatal se siente Tránsito, a ellos no les corresponde estar revisando los documentos a los conductores y si no los tienen ya los amenazan con que los llevarán a la Fiscalía y los extorsionan y les quitan dinero y eso se ve a diario.Comentó que debido a que se le acumuló el trabajo no pudo llegar a la capacitación que de dio a policías en Ixtaczoquitlán, porque quería llevar ese reclamo ahí, porque a los elementos se les darán muchas capacitaciones, pero siguen robando y extorsionando a la población.Señaló que cuando acuden con una queja ante una autoridad, tanto estatal como municipales, siempre son atendidos y los escuchan.Agregó que la mayor parte de los abusos se cometen contra las personas más vulnerables, que son las que no conocen sus derechos y no se saben defender, pero ellos están apoyando a todos ellos para que ya paren esos abusos.