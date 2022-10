Siguen las quejas por cobro de baños en Palacio Municipal de Orizaba

El cobro que hace el Ayuntamiento de Orizaba desde el pasado lunes por el uso de los sanitarios es absurdo, pues se trata de un edificio de Gobierno y además esa acción es violatoria los derechos humanos, señaló el exdiputado y asesor del Movimiento del Adulto Mayor en la zona centro, Juan Hernández Mercado.Indicó que “lo peor de todo es que esa decisión tuvo que pasar por Cabildo” y es terrible que los regidores hayan avalado esa acción.Consideró que esa medida se puede entender que se aplique en un mercado, pero no en un edificio de Gobierno.Aunado a ello, destacó que es una medida violatoria de los derechos humanos, pues la Constitución establece el derecho a la salud como un derecho humano, por lo que si alguien no lleva dinero para pagar un sanitario puede optar por aguantarse y eso afectará su salud.Agregó que otro problema que se ve es que al cerrar el acceso y poner entrada rotatoria ya no pueden ingresar personas en sillas de ruedas.Señaló que cualquier persona podría interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.También consideró que se debe enterar al Legislativo y al Gobernador si es que no lo saben, porque no se han expresado.Recordó que hace algún tiempo el Gobernador emitió un punto de acuerdo para que en las gasolineras no se cobrara el uso del sanitario y lo mismo se podría hacer para que haya un punto de acuerdo en donde se establezca que en los palacios municipales no se debe cobrar el ingreso a los sanitarios.Por su parte, ciudadanos se manifestaron afuera del Palacio Municipal, para protestar por el cobro en los baños, exigiendo al Cabildo en que revierta esta acción.Al tomar la voz Maximino Jiménez, a nombre de una docena de ciudadanos, protestaron y aseguraron el actual gobierno está privatizando un servicio que no solamente en el Palacio Municipal, sino en todos los espacios públicos debería de ser gratuito.A grito tendido, dijo, que es una mala idea ahora exigir a la gente esos pesos para que pueda entrar al baño, sin tomar en cuenta que hay personas con escasos recursos que no pueden si quiera pagar este monto."La gente quiere pasar a hacer su necesidad fisiológica, pero ahora no puede. A veces solamente vienen a Palacio Municipal con el dinero contado de su pasaje de ida y de regreso.“No me extrañas del PRI, no me extraña del PAN, no me extraña de Juan Manuel sino que me extraña que los regidores de MORENA, Atenea Merino y Rafael Franco, que no han dicho nada, a lo mejor ya los billeteó a lo mejor ya son cuates de Juan Manuel".Como siempre, expresó, los afectados son los que menos tienen, los más pobres los vulnerables."Aquellos que no son millonarios como el alcalde, ni tenemos dinero como los amigos de Diez. Además nunca pensó nadie en los discapacitados".