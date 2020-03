La regidora séptima de Coatepec, Dary Isabel Andrade López, admitió que el Ayuntamiento no ha podido efectuar acciones para poder mejorar la vialidad en el Pueblo Mágico, pues eso le compete a Tránsito del Estado.



Refirió que la Universidad Veracruzana, en coordinación con otras agrupaciones, a través de un convenio con el municipio, llevaron a cabo un estudio de un Plan de Movilidad, con la intención de implementar algunas estrategias.



Sin embargo, la Edil encargada de la Comisión de Tránsito y Vialidad Municipal dijo que esto no ha sido posible, ya que la delegación de Tránsito no está municipalizada y sólo es competencia del Estado ejecutar acciones.



Por ello, sostuvo que el Ayuntamiento sólo podrá invertir en algunas acciones, aunque no detalló cuáles y admitió que hasta que no exista una municipalización no se verán resultados.