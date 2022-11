Siguen sin atender anegaciones en parcelas de Atzacan

A pesar de que en el diálogo que tuvieron con el ayuntamiento de Orizaba se acordó que se harían las correcciones necesarias para evitar más anegamientos a sus parcelas y viviendas, a la fecha no se han realizado los trabajos y la gente sigue padeciendo por esa situación, indicó el señor Paulino López Anzures, uno de los afectados.Indicó que el agua sigue saliendo a las parcelas y parece que a nadie le importa que de ellas dependen familias.Recordó también durante un anegamiento el agua subió hasta un metro, con lo que una pareja que tiene su casita en ese lugar perdió todos sus muebles, pues se les metió el agua con lodo y hasta les echó a perder parte de su construcción.Indicó que no le están pidiendo al ayuntamiento de Orizaba que haga obras a la gente de Atzacan, simplemente que se haga responsable de las afectaciones que les ha causado y que se corrija lo necesario para que no les vuelva a afectar una inundación.El afectado mencionó que no quiere pensar que sólo los estén intentando cansar, porque hace años el Alcalde quiso comprar 50 hectáreas en ese lugar.Puntualizó que son 23 hectáreas las que están siendo afectadas y además de las pérdidas que han tenido los ejidatarios y habitantes, también hay otros gastos que tienen que hacer, por ejemplo, para limpiar la cuneta por la que se van los escurrimientos pluviales desviados hacia este lugar, además de que también tienen que pagar camiones para sacar la basura que se acumula.El comisariado ejidal del ejido de Santa Ana Atzacan, Eleuterio Benjamín Flores Tiburcio, indicó que cuando necesitan del voto, los candidatos acuden a buscar a la gente y le prometen que van a solucionar los problemas que hay y que contarán con ellos, pero una vez que llegan a los cargos, se olvidan.Señaló que en el problema que han tenido con Orizaba se sienten solos, pues ellos han ido a buscar al alcalde de Orizaba, también lo hicieron con el anterior, pero nadie los ha ayudado.Recordó que en esta problemática también está involucrado Mariano Escobedo, pues los escurrimientos que les llegan de manera indirecta con las obras hechas por Orizaba provienen de ahí.“Yo estuve con Juan Manuel Diez Francos y todo su Cabildo allá en Orizaba y prometieron que me iban a agendar una cita en ocho días con Conagua, ya pasaron 20 días y no me han dado la cita. CONAGUA también le echa la pelota a CAEV y CAEV nunca se aparece”, expresó el comisariado ejidal.Recordó que incluso hay un dictamen del gobierno del estado en donde se instruye a los tres municipios involucrados a sentarse para buscar una solución y nadie lo cumple ni hace nada.Flores Tiburcio mencionó que Orizaba toma agua de este municipio y no les da ningún beneficio, pero al menos que no los perjudique tampoco, pero CONAGUA cobra los beneficios al Orizaba y éste también cobra a sus ciudadanos el servicio, pero a Atzacan no le dan nada, pero además afectan a sus ciudadanos y los ignoran.