Siguen sin llegar suplentes de docentes incapacitados a Telebachillerato de Ixtac

Padres de Familia del Telebachillerato de Sumidero Clave 30ETH0177J, del municipio vecino de Ixtaczoquitlán, protestaron afuera de la Supervisión Escolar para exigir que se resuelva el problema de la falta de tres docentes en la escuela.Esta mañana cerraron la calle Oriente 12 entre Sur 13 y 15 de Orizaba, como una forma de presionar para que les den una respuesta a su exigencia.Los papás aseguraron que no retirarán su plantón, incluso apuntaron que podrían ser más enérgicas sus acciones de protesta.Y es que indicaron que de acuerdo a la plantilla de docentes, se supone que son seis los que están dando clases, cuando en realidad son sólo tres los que dan cátedras.Reclamaron que los suplentes de estos docentes que están de incapacidad no hayan llegado, pero más aún que las autoridades educativas no resuelvan este problema el cual afecta a un promedio de 150 estudiantes.