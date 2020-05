Siguió conflicto en Aquila; tras enfrentamiento dos personas resultaron lesionadas

Dos personas lesionadas, una delicada, es el saldo que dejó un enfrentamiento entre familiares de la alcaldesa Jovita Ramírez Limón y pobladores luego de que éstos impidieran que se depositara basura en un predio propiedad del síndico Armando Rosas Alonso, pareja sentimental de la edil.



Se conoció que los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas, cuando los habitantes habían logrado que se retiraran los 7 camiones de Limpia Pública del ayuntamiento de Córdoba.



Cuando aún se encontraba en el lugar un grupo de pobladores, ahí llegaron familiares de la alcaldesa, quienes iniciaron un enfrentamiento verbal con la gente; alegando que es un predio particular y pueden hacer lo que quieran.



Sin embargo, de las palabras pasaron a los hechos y el ex alcalde Cándido Ramírez Limón, hermano de la actual presidenta municipal, sacó un arma blanca y propinó dos heridas en el estómago a uno de los pobladores, en tanto que otros familiares tiraban piedras a otros, lesionando a una persona más.



Tras la agresión por parte de los familiares de la alcaldesa, la gente trasladó al herido al Hospital Regional de Río Blanco, donde permanece internado y su estado es delicado.



Otros pobladores se dirigieron a la Subunidad de Procuración de Justicia de Nogales, en donde no les quisieron tomar la denuncia, por lo que se regresaron a Aquila; sin embargo, por la noche volvieron a bajar y ya fueron recibidos por el fiscal en turno.



Se conoció que los habitantes interpondrían denuncia por las lesiones provocadas por los familiares de la alcaldesa y al parecer también por amenazas e intimidación, ya que algunas personas mencionaron que el síndico había mandado a amenazar a la gente y el hijo de la alcaldesa estuvo tomando fotos con un celular a los inconformes.



Al lugar acudió también la alcaldesa Jovita Ramírez Limón, quien se conoció que también interpondría denuncia, se desconoce en contra de quién o por qué.