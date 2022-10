Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, se hace promoción en Veracruz

El exgobernador de Michoacán y recién destapado aspirante a la Presidencia de la República, Silvano Aureoles Conejo, vaticinó que Andrés Manuel López Obrador le entregará las riendas del país el 1 de octubre de 2024, cuando termine su sexenio.En conferencia de prensa en el centro de Xalapa, como parte de su "cruzada nacional" para construir el proyecto de su eventual gobierno, indicó que será el contendiente que una a la oposición política y consolide la alianza entre los partidos políticos contrarios al régimen de AMLO."Ténganlo muy presente, voy a ser el próximo Presidente de la República, López Obrador me va a tener que entregar la banda presidencial, me la va a tener que entregar a mí porque vamos a construir un proyecto del diálogo, de escuchar", indicó.El perredista afirmó que se está reuniendo con empresarios, mujeres, sindicatos, universidades, iglesias, representantes del campo y de los demás sectores sociales para definir las estrategias que le permitan lograr el triunfo dentro del dos años, de la mano de la coalición opositora."No nos ha ido bien con el este Gobierno en turno, es una pesadilla que ya queremos que acabe, es una triste realidad que todo lo que se prometió y se dijo que cambiaría fue al revés", cuestionó al referir que la inseguridad está "galopante" en todo el territorio nacional.Reseñó también el problema de abastecimiento de medicinas en el sector salud, y las deficiencias en educación, con una titular en la secretaría respectiva sin la preparación adecuada; y la carestía en los insumos para que los productores del campo puedan cultivar y sacar sus cosechas."No hay política agroalimentaria, para rescatar al campo, se ha dejado a los productores a su suerte, en el desamparo total, por eso he decidido tomar el toro por los cuernos y no es una cosa que se me haya ocurrido la semana pasada", aseveró para luego presumir la disminución de los índices delictivos en su Entidad Federativa cuando la gobernó, así como la construcción de 4 mil escuelas, nuevos hospitales y centros de salud y el abatimiento de la pobreza y el rezago social."Ahora continúa mi ruta, mi meta de ser el próximo Presidente de la República", refrendó al calificar a los integrantes de la 4T, que está en el poder, de ser "falsos", "incompetentes", "inútiles", que buscan dirigir al país, según él, con base en mentiras."Mi apuesta es a fortalecer la alianza y estoy seguro, soy optimista, que la alianza se va a dar. Más allá incluso, del ánimo, de la voluntad de los dirigentes partidarios, la sociedad clama que la oposición se junte para despojar a estos incompetentes que gobiernan", manifestó ante los reporteros.Refrendó que para poder lograr el triunfo presidencial en 2024, es necesario "cerrar filas" como bloque opositor y consolidar "la gran alianza", con la sociedad."Estoy construyendo la propuesta, en materia de seguridad necesitamos una estrategia integral, no es con las fuerzas armadas como se va a resolver la inseguridad y la violencia, es con un cuerpo de seguridad civil, con personal bien pagado, adiestrado, con el uso de tecnología como lo hicieron España, Francia, Canadá, Colombia, para que le podamos hacer frente al problema", expuso.