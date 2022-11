Simpatizantes de AMLO transmiten cuarto informe en Plaza Lerdo, en Xalapa

En Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa se reunió un grupo de morenistas y simpatizantes que con bocinas transmitieron el cuarto informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para mostrar su apoyo.“Estamos aquí en la Plaza Lerdo algunos ciudadanos, personas del pueblo que no acudimos a la marcha que está celebrando el presidente López Obrador por diferentes motivos que nos impidieron asistir pero habemos gente que seguimos apoyándolo a él, pero nos estamos congregando aquí algunos”, dijo Rubén Ochoa, uno de los simpatizantes.Mismo se que aseguró que el gobierno de López Obrador ha logrado la paz social; “nosotros estamos de acuerdo con el Gobierno, con todo la política administrativa que está llevándolo a cabo por qué de una u otra manera se ha reflejado en una paz social, la economía si bien no ha sido abollante pero debido a la pandemia del COVID va saliendo a flote”.Ochoa afirmó que el avance que ha generado el gobierno actual es notorio, recriminando supuestos fraudes del Instituto Nacional Electoral.“Creo qué hay muchos avances en el gobierno de López Obrador y qué bueno, nosotros que estamos apoyándolo repudiamos toda esa política simuladora disque demócrata, ellos la democracia es controlar el instrumento del INE para hacer fraudes electorales. De todos es conocido que ha habido muchos fraudes y no pasa nada, el INE ha servido a la oligarquía que es la gente que controla la economía a nivel nacional de los más poderosos y los partidos paleros que sirven de empleados”, dijo.Por otra parte, dijo apoyar a esta administración debido un impacto positivo que él y sus compañeros han observado en el país; “el peso mexicano se ha mantenido, la gasolina no ha subido, medicinas para todos ya no están privatizadas, la educación igual para todos, no está privatizada cómo lo venían haciendo el PAN y el PRI. Una de las cosas buenas del gobierno de López Obrador es que juntó a la mugre de la disque democracia que son PAN, PRI y PRD y que son lo mismo, solitos se juntaron”.