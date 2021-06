Simpatizantes del PT mantienen tomado el OPLE en Ixhuatlancillo

Simpatizantes del Partido del Trabajo en Ixhuatlancillo mantienen tomadas las instalaciones del OPLE municipal en protesta por las irregularidades que se registraron durante la jornada electoral.



José Manuel González Nicolás, candidato a la alcaldía de Ixhuatlancillo por ese partido, señaló que el pasado domingo se registraron diversas irregularidades, como compra de voto y acarreos por parte de seguidores del PRD y Morena, quienes también tuvieron enfrentamientos y provocaron inseguridad entre la población.



Sin embargo, señaló que finalmente son grupos afines y hoy se dice que ganó el PRD y MORENA ya no hizo nada.



Sin embargo, indicó que la población está inconforme con esa situación y no creen que haya ganado el primer partido ni que el otro sea segundo, lo cual entiende porque en sus recorridos escuchaba que la población está harta de esos dos partidos.



Mencionó que este mismo lunes se reuniría con gente del pueblo porque ésta le dice que algo se debe hacer.



Lamentó que en todos los problemas que se generaron en el municipio, las autoridades electorales y estatales se hayan mantenido al margen, pues incluso él solicitó que hubiera vigilancia para dar seguridad a la población y no hubo respuesta.



En las primeras horas del lunes, los simpatizantes petistas tomaron las oficinas del OPLE en la cabecera municipal y retuvieron a los funcionarios, a los cuales se les permitió salir hasta las 10 horas.