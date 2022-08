Simulacro en Laguna Verde será “para que políticos oportunistas se tomen la foto”

Los habitantes de las comunidades aledañas a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde saben que habrá un simulacro este jueves por los medios de comunicación, toda vez que ninguna autoridad oficial ha informado sobre las acciones que se llevarán a cabo.Jorge Morales Barradas, vocero del Movimiento de Resistencia Civil “Chucho el Roto”, afirmó que el simulacro, que evaluará la capacidad de respuesta ante una contingencia, lejos de tranquilizar a los pobladores de Las Palmas, Chachalacas, El Viejón y Tinajitas, ha provocado incertidumbre.“Nos enteramos por los medios de comunicación (sobre el simulacro). Tiene muchos años que no se realiza ese tipo de acciones y ahora, nos extraña mucho que se presenten este tipo de actos después que algunos medios de comunicación internacionales y nacionales difundieron que hay fallas en el reactor número dos; la gente tiene incertidumbre”.Cuestionó que las autoridades no hayan informados y alertados por medio de perifoneo en las comunidades, pues a unas cuántas horas del simulacro muchas personas no saben sobre el protocolo que se activará.Por ello, insistió que se ha generado inconformidad y alarma en la población de la zona, pues el simulacro se llevará a cabo a pocos días de que se diera a conocer sobre fallas técnicas en los reactores.“Ese simulacro sólo será para que algunos políticos oportunistas se tomen la foto o para refrendar los permisos para que la nucleoeléctrica siga operando, pero no es para atender las verdaderas necesidades de la población, como es la exigencia de bajar las tarifas de energía eléctrica, ni para dar mantenimiento a las rutas de evacuación que siguen en pésimo estado”.Cabe mencionar que el simulacro de este jueves estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con el Gobierno de Veracruz.El objetivo del simulacro en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es “asegurar la disponibilidad y eficiencia óptima de la organización de la respuesta ante un remoto evento radiológico que trascienda los límites físicos de la instalación, informó la SSPC.El simulacro forma parte de “los requisitos regulatorios nacionales e internacionales en seguridad nuclear y radiológica”.