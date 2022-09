Sin afectaciones en Veracruz por terremoto: Gobernador

No hay afectaciones en el estado de Veracruz por el sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Michoacán, ocurrido cinco minutos después de la 1 de la tarde, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tras la evacuación preventiva realizada en Palacio de Gobierno y otras dependencias de la capital.Acompañado por la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, el titular del Ejecutivo comentó que no se tiene registro de daños tras el temblor y manifestó que, tras el adecuado funcionamiento de la alarma sísmica, se respondió de manera efectiva al fenómeno.Y es que, al haber ocurrido este sismo a menos de una hora de haberse realizado el Simulacro Nacional 2022, se contó con la sensibilidad de servidores públicos y de la población para atender las medidas de respuesta ante este tipo de eventos, expresó.En el estado de Veracruz, dijo, se tuvo percepción ligera en las regiones de Xalapa, Orizaba, Huatusco, Coatepec, Tres Valles, Los Tuxtlas, Veracruz, Cosamaloapan, y Zongolica.Por otra parte, PC estatal informó que, en la región de Xalapa, once inmuebles fueron evacuados de manera preventiva: Palacio Municipal de Xalapa, Palacio de Gobierno, Rectoría UV, Torre Olmo, SEV, IPE, SIOP, SEFIPLAN, STPSyP, SS/SESVER, COVEICYDET y Museo Kaná, sin reportar novedades.Asimismo, ninguna infraestructura o servicio estratégico registro afectaciones ni novedades, y no se tiene reporte de personas lesionadas en el estado. “Desde la Secretaría de Protección Civil continuamos con el monitoreo con las autoridades municipales”.Cabe mencionar que el Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo ocurrió a la 1:05 de la tarde, con magnitud 7.4 y epicentro localizado a 63 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán.