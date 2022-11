Sin afectaciones mayores por fuga de amoniaco en Nanchital: Gobernador

La fuga de amoniaco de una válvula de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el municipio de Nanchital en el sur de Veracruz, fue controlada y no se registran daños a la población, así como tampoco heridos o decesos, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa este jueves, el mandatario estatal refirió que se activó un albergue y se trasladó de manera preventiva a mas de 250 ciudadanos de la zona.“Un fuga en una tubería de amoniaco, PEMEX cerró la válvula, está controlada pero por el fuete olor, se evacuó, llevamos 256 personas de forma preventiva, no hay daños en la salud de los ciudadanos”, expuso.Ante la situación, informó que de inmediato se trasladó vía aérea a la zona la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado Guadalupe Osorno, donde reconoció además el respaldo de la SEDENA y la SEMAR, donde elementos de la SSP del Estado emitieron los primeros reportes.“Se trasladó la Secretaria de Protección Civil, Protección Civil municipal actuó muy bien, la SEDENA, la Marina yo les agradezco”, dijo.El Jefe del Ejecutivo del Estado, también reconoció que de acuerdo a los primeros reportes que le hicieron llegar, no se ha dado a conocer la causa de esta fuga, sin embargo, esperan en las próximas horas contar con el reporte técnico y saber que originó esta fuga.