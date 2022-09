Sin agua habitantes de varias comunidades de Ixtaczoquitlán

"Le quedó grande el saco a Nahum y olvidados los compromisos", señalaron habitantes de Barrio de la Luz, afectados por la falta de agua potable en sus domicilios desde inicios del presente año.José Alfredo Contreras, acompañado de un grupo de vecinos afectados por la falta de suministro, señaló que siendo candidato a la Alcaldía de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, hizo el compromiso de abatir la falta de agua en algunas comunidades.Hoy, a nueve meses de haber tomado el cargo, el Alcalde señala que no hay presupuesto para contratar más personal y atender la problemática de servicios municipales que enfrentan algunas congregaciones.Peor aún, señalan los ciudadanos, deben hacer un oficio solicitando el servicio de pipa para abastecerse de unos cuántos litros, luego esperar a que la petición sea atendida."Nahum se comprometió a componer una red, pero a esta red no se le ha hecho nada. Habemos como 800 personas de Barrio de la Luz y hacia abajo, que no tenemos agua, a algunos nos abastecen con pipas, pero hay que marcar un número de teléfono para que nos traigan agua y ahí el personal nos dice que debemos meter oficio para que nos den agua", señalan."El alcalde dice que no hay presupuesto, que por eso no hay mucho personal, pero no se ha visto nada del trabajo que nos prometió. Yo anduve en campaña con él en Buenavista, Sumidero, Chiltepec, Moyoapan, Lagunilla y toda la zona baja donde muchas cosas prometió, pero ahora no nos atienden", explicó José Alfredo Contreras.Ahora hasta tenemos que soportar su mal carácter, agregó, se le ha pedido trabajo y nos dice que no hay. Creímos que el Alcalde que iba a llegar era bueno, pero no fue así y ahora solo esperamos resuelva el desabasto de agua.