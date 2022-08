Sin autorización, aumentó tarifa de taxis colectivos en Tuxpan

Aunque tuxpeños aseguran que los taxistas han incrementado el costo del pasaje en el servicio colectivo, la delegación regional de Transporte Público sostuvo que no hay quejas formalesEl titular de la oficina, Julio Guevara Naranjos, manifestó que lo que se manifieste en redes sociales o por otros medios no es válido para aplicar sanciones contra los concesionarios.Ante ello, señaló que las quejas las pueden presentar en la dependencia a su cargo, ubicada en el edificio Los Gil, en la esquina de Vicente Guerrero y Pavón.Guevara Naranjos reiteró que la Dirección General de Transporte Público del Estado no ha autorizado incrementos.Pese a ello, usuarios en esta ciudad señalan que el costo subió en distintas rutas, al igual que en otros lugares como en la ciudad de Álamo, pues en trayectos de servicio colectivo, donde la tarifa era de 10 pesos, pasó a 13, aunque la autoridad insiste que no se han presentado denuncias.Cabe mencionar que, para el caso de Álamo, la delegación regional de Transporte Público se ubica en Chicontepec, un punto bastante alejado, por lo que es casi un hecho que los usuarios no irían hasta ese lugar para formalizar las quejas.