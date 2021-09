Sin daños considerables en Zongolica por lluvias

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, aseguró que en su municipio no ha habido daños considerables en carreteras, viviendas, escuelas y cultivos, por las lluvias que se han registrado en las últimas semanas.



En conferencia de prensa, afirmó que su administración se ha encargado de rehabilitar y limpiar caminos que fueron afectados por las recientes precipitaciones, por lo que el tránsito está restablecido.



Precisó que sólo la vía que comunica a la comunidad de Comapanga, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), está a cargo del proyecto de rehabilitación porque el Ayuntamiento no tiene suficientes recursos para ello.



“Fuera de eso nuestro problema se centra en diez casas, tuvimos derrumbes sobre ellas, sin ningún fallecido o herido. El Sistema de Protección Civil basado en la Policía Auxiliar funciona”, presumió.



Además, Mezhua Campos indicó que tampoco hubo afectaciones considerables a cultivos, sino que únicamente recibieron reportes de entre dos y tres parcelas.



“Nosotros nos dedicamos al café mayoritariamente, el maíz ya se cosechó. Nuestro municipio en esa parte ha sido bendecido y una zona de inundación perpetua, cada año, es nuestra cabecera municipal y con recursos del municipio hicimos una obra grande de drenaje pluvial, de vaso regulador y resolvimos ese problema”, afirmó.



El edil añadió que los reportes de afectaciones los dieron a conocer a la Secretaría de Protección Civil (SPC), esperando recibir ayuda de la dependencia para atender a los propietarios de las diez viviendas.



En torno al regreso a clases presenciales, señaló que fue bien recibido por las familias de su municipio, porque por su relieve y falta de comunicación, la enseñanza virtual nunca se pudo aplicar.



“Se intentó con el cuadernillo y otras cosas, pero como no tenemos vías de comunicación, suficientes computadoras, entonces era literalmente imposible el sistema virtual. La verdad es que los niños y sus familias sí están muy contentos y colaborativos, a tal grado que ellos se encargaron de cuidar sus propias escuelas durante la pandemia”, aseveró.