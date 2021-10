Sin discusión, sin cambios, Diputados de Veracruz aprueban Cuenta Pública 2020

Con apenas una semana de análisis y sin ningún cambio, este miércoles el pleno del Congreso del Estado aprobó con 38 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones, los informes individuales y el informe general ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado correspondiente al Ejercicio 2020.El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) observó un presunto daño patrimonial general de mil 886 millones 696 mil 192 pesos.En total, 5 dependencias resultaron con observaciones por 3 millones 153 mil 102.69 pesos; 34 Organismos Públicos Descentralizados por 128 millones 853 mil 75.59 peso y 4 Fideicomisos por 38 millones 651 mil 510.96 pesos; es decir que en el Poder Ejecutivo se determinó un presunto daño general por 170 millones 657 mil 689.24 pesos.Cabe destacar que el único órgano autónomo con presunto daño patrimonial fue la Universidad Veracruzana (UV) por un monto de 995 mil 80 pesos. Por parte del Poder Legislativo y del Congreso del Estado no hubo observaciones de este tipo.Además, los 212 municipios presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de mil 671 millones 385 mil 720.28 pesos, además de observaciones de carácter administrativo y recomendaciones.Igualmente, 14 entidades paramunicipales presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por 11 millones 87 mil 144.32 pesos.En 8 municipios también se detectaron irregularidades en materia de deuda pública y obligaciones por un monto de 32 millones 570 mil 558.14 pesos, siendo Alvarado; Catemaco; Ixhuacán de los Reyes; Medellín de Bravo; Poza Rica de Hidalgo; Santiago Sochiapan; Tres Valles y Uxpanapa.Como se mencionó, en total cinco dependencias muestran un presunto daño patrimonial por 3 millones 153 mil 102. 69 pesos, aunque de manera conjunta con los organismos públicos descentralizados y fideicomisos el presunto daño asciende a 170 millones 657 mil 689.24 pesos.Se trata de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) la Secretaría de Turismo y la de Protección Civil.El análisis señala que, en el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el presunto daño es por un millón 9935 mil 78.14 pesos.Entre las observaciones destaca la obra de mantenimiento del camino Las Choapas - La Herradura - Nueva Esperanza (Cerro de Nanchital), del Km 0+000 al Km 51+950, en localidades varias de Las Choapas, que fue catalogada como una obra de mala calidad por deficiencias técnicas.Otra irregularidad fue detectada en la construcción de pavimento hidráulico en vialidad principal (Carretera Costera del Golfo) entre la Carretera Transístmica y retorno de la Carretera Costera del Golfo, en la localidad de Coatzacoalcos, ya que en la revisión física se detectaron trabajos pagados en exceso referentes a “Renivelación de pozo de visita”, derivado de lo anterior, por pago en exceso por volúmenes no ejecutados, se observó un presunto dalo patrimonial por 195 mil 458.79 pesos.En el caso de la SEDESOL, encabezada por Guillermo Fernández Sánchez, el ORFIS detectó un presunto daño por 421 mil 62.49 pesos, y entre las irregularidades destaca la construcción de cuartos dormitorio en los municipios de Chocaman, La Perla y Atzacan, en donde se registró un presunto daño por 214 mil 81.33 pesos.A esto se suma otra obra en la que no se ejecutaron los trabajos correspondientes a la construcción de los cuartos dormitorios a varios beneficiados y aunque la dependencia presentó un listado con croquis de 11 beneficiarios a quienes se les realizó piso firme, carecen de fecha, y no presentaron documentación que avale la ampliación del padrón.Por cuanto hace a la SEDARPA, que en 2020 estaba a cargo Eduardo Cadena Cerón, SE detectó un presunto daño patrimonial por 438 mil 651.22 pesos; entre las irregularidades está la construcción, mejoramiento y equipamiento de sala de extracción de miel en la localidad de Las Lomas en Coyutla, obra que no opera, fue hallada sin servicio de electricidad y no presenta validación ni factibilidad por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los trabajos; además el muro de contención perimetral en encuentra fracturado y vencido y es sostenido con puntales de madera.En la Secretaría de Turismo, a cargo de Xóchitl Arbesú Lago se detectó un presunto daño patrimonial por 100 mil pesos, dado que se identificó una erogación realizada con el proveedor BG Hotelería S.A. de C.V. por concepto de servicio de hospedaje para la “Convención Estatal de Gente Pequeña”, a pesar de que esta no se realizó por la pandemia, ya que el proveedor de servicios informó que cobraría una comisión por cancelación del 38% sobre el monto total.La Secretaría de Protección Civil presentó un presunto daño patrimonial por 258 mil 310.84 pesos, dado que se detectaron registros contables cuyas erogaciones carecen de la documentación comprobatoria y justificativa derivado de la revisión a los egresos de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” realizados por la Secretaría durante el ejercicio 2020.En cuanto a las observaciones a los Organismos Públicos Descentralizados, el de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) destaca tras ser observado por un presunto daño patrimonial equivalente a 6 millones 86 mil 921.71 pesos durante 2020 debido a malas obras en hospitales, principalmente.