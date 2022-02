Sin el Verde, MORENA y PT irán juntos en elecciones extraordinarias de 3 municipios

La tarde de este jueves, las dirigencias estatales de los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y del Trabajo (PT), registraron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) su convenio de coalición en tres de los cuatro municipios que van a elecciones extraordinarias el próximo 27 de marzo.En esta ocasión, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidió no formar parte de la alianza "Juntos Haremos Historia en Veracruz", por lo que postulará a sus propios candidatos.Previo a la entrega de la documentación al consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y al secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabé; el líder morenista, Esteban Ramírez Zepeta, indicó que irán con el PT en Amatitlán, Tlacotepec de Mejía y Chiconamel; mientras que en Jesús Carranza, donde estuvieron enfrentados en los pasados comicios, irán con contendientes cada uno."Como bien dicen por ahí, las decisiones las toma uno dependiendo las circunstancias de cada partido vaya teniendo y pues como hemos dicho en anteriores ocasiones, el respeto al partido ajeno es la paz y ellos (el PVEM) deberán tomar esa postura de por qué no quisieron sumarse a esta coalición", expresó.Ramírez Zepeta aplaudió la iniciativa del PT de formar la coalición y sostuvo que independientemente de que sean municipios pequeños, lo que buscan con las victorias en allí es demostrar los logros que ha tenido la "Cuarta Transformación" en la Entidad y otras demarcaciones ya gobernadas por el oficialismo.Abundó que en Amatitlán, donde la excandidata, Alma Rosa Clara Rodríguez, rebasó el tope de gastos de campaña y por tanto no podrá competir; el Partido del Trabajo deberá hacer el proceso interno para elegir al o la contendiente, porque dentro del acuerdo le corresponde postularla a éste y a MORENA la Sindicatura.En el caso de Chiconamel, MORENA postulará candidatos tanto a Presidencia Municipal como a Sindicatura y en Tlacotepec, la nominación a alcalde o alcaldesa irá para MORENA y para síndico o síndica será para el PT.Para evitar que se vuelvan a producir los hechos violentos que derivaron en la quema de paquetes electorales en Jesús Carranza y con ello la nulidad de esos comicios, Esteban Ramírez, señaló que ambos institutos políticos volverán a firmar el acuerdo por la civilidad que propuso el Gobierno Estatal para las votaciones pasadas."En la elección anterior eran 212 Alcaldías, era un proceso muy complicado, afortunadamente ahorita son cuatro, creo que va a haber mucho más formas de contener todas las situaciones, no sólo de ese tipo, sino todas las que conlleven a lo de seguridad pública y al órgano electoral", precisó.El dirigente del partido guinda en Veracruz pidió al OPLE que siga siendo imparcial, autónomo "y que siga dando todo porque se cumpla una verdadera democracia en Veracruz".