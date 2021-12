Sin “focos rojos” en Veracruz previo a cambios en Alcaldías: Cisneros

En la víspera de la transición de los 212 Ayuntamientos de Veracruz no hay focos rojos ni indicios de ingobernabilidad, dijo Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno.“Podrá haber diferencias en algunos casos, pero estamos llamando a la civilidad, a la concordia y a resolver cualquier diferencia por la vía institucional”.Dijo que se está monitoreando a todos los municipios y hay tranquilidad, por lo que agregó que el 31 de diciembre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez estará en algunas regiones de la entidad asistiendo a las ceremonias de toma de protesta de los alcaldes; mientras que él, como secretario de Gobierno, asistirá a otras.Cisneros Burgos, añadió ya se ha reunido con casi todos los alcaldes electos, y en enero, sostendrá las últimas reuniones que faltan.Expuso que en esas reuniones se ha tocado el tema de que se pueda garantizar la seguridad a todos los veracruzanos y se ha pedido a las nuevas autoridades municipales iniciar su trabajo coordinados con el Gobierno del Estado.En lo que respecta a la posibilidad de una elección extraordinaria en el puerto de Veracruz, Cisneros Burgos expuso que se trata de un tema que compete a otras instancias.En ese caso en particular, señaló que al Gobierno del estado no le genera ningún conflicto, “ni amarillo, ni verde, ni azul, ni morado, ni guinda, ni ningún color”, toda vez que son los Tribunales electores los que tiene que resolver y el Poder Ejecutivo es respetuoso de las instituciones.Sobre los Municipios de Jesús Carranza, Chicomanel y Veracruz, en donde se anularon las elecciones y se tendrán que designar Concejos Municipales y en Cazones de Herrera y Lerdo de Tejada, donde los alcaldes electos están detenidos, expuso que no tienen por qué haber conflictos.En los casos donde habrá Concejos Municipales, añadió que el Congreso del Estado es “suficientemente maduro” para elegir a los mejores perfiles.