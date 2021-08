Sin FONDEN, “el huracán nos dio el tiro de gracia”, dicen campesinos de Veracruz

“El huracán nos vino a dar el tiro de gracia”, resumió amargamente Sergio Ruiz Valencia, presidente del Comité Regional Campesino de la CNC, la estela de destrucción en el agro en la zona norte de Veracruz.



Mientras constata los daños en su parcela, en el ejido Emiliano Zapata, de este municipio de Tihuatlán, el representante del sector campesino advierte que las pérdidas con incalculables.



Ruiz Valencia acusó que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) puso en estado de indefensión a los campesinos, ya que cortó de tajo apoyos federales que fluían hacia los grupos más vulnerables.



Indicó que las inundaciones y fuertes vientos registrados durante la noche del viernes y madrugada del sábado arrasaron grandes extensiones de cultivos, afectando totalmente cientos de hectáreas sembradas con maíz, plátano y papaya, y de manera parcial plantíos de pimienta y huertos citrícolas en municipios de la zona norte.



Lamentó que, ante la desaparición del Fonden por parte del Gobierno Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, los campesinos damnificados no tienen acceso a los apoyos emergentes ante este siniestro, mientras que sus familias no tendrán apoyos para la reconstrucción de viviendas ni fluirán apoyos a las comunidades para rehabilitar caminos.



“El campo es un desastre y ya no hay Fonden. Es una situación muy crítica en el sector campesino, Tan sólo en Tihuatlán alrededor del 70% de su extensión territorial se destina a la agricultura”, abundó el líder agrario.



Ruiz Valencia precisó que en las huertas el temporal tiró gran cantidad de toneladas de naranjas tempranas, además de haber arrasado sembradíos de maíz, con lo que se pierden cosechas así como la hoja de totomoxtle que se pensaba cortar en aproximadamente 2 meses más.



Dijo que ante ello tendrán que buscar alternativas para recuperar las pérdidas, pero reconoció que es una situación muy difícil, ya que inclusive ni siquiera se puede pensar en solicitar créditos, ya que los productores no tendrían de donde pagar los préstamos y los respectivos intereses.