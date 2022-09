Sin FONDEN, no llega el dinero para emergencias en Veracruz

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, indicó que es preocupante que los recursos destinados para los desastres naturales estén tardando tanto en aplicarse, incluso todavía no ha fluido el dinero para atender afectaciones del año pasado."Pues creo que están más lentos ahora, que cuando estaba el FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), tenemos muchas afectaciones en el municipio porque desde junio, julio, agosto y septiembre nos ha llovido bastante. Hay muchos derrumbes tenemos ahí un tema de desplazar viviendas porque hay muchos riesgos y bueno aquí la situación es que no nos dicen cuándo llega el recurso".Añadió que aún y cuando ya salió el municipio de Tequila como zona de desastre, no hay aplicación del dinero destinado para el tema."Aclaro: no es que el Presidente Municipal quiere el recurso, si lo trae el Gobierno Estatal o Federal, adelante yo no tengo ningún problema pero que se apliquen, que se inyecte el recurso".Indicó que ya se hizo el levantamiento de los daños y se quisiera invertir recurso del Ayuntamiento, pero si se hace ya no habrá suficiente dinero para obras."Lo importante es que nos apoyen en agilizar los recursos. Quien tenga que ejecutar la obra que lo haga pero ya. También quiero decir que no es un tema estatal sino federal, estaba escuchando que un tema de afectación del año pasado es hora que no salen los recursos, entonces si no ha salido lo del año pasado que nos esperamos con lo de este año".Añadió que el problema por las lluvias superó al Ayuntamiento, "estos tres meses de agua nos rebasó totalmente, inclusive en Tequila ya hubo una persona fallecida de un derrumbe".