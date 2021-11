La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, afirmó que no extrañan al desaparecido Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), ya que no hizo falta para atender las emergencias que se suscitaron en el Estado con el paso del huracán Grace y las inundaciones generadas por las intensas lluvias en el sur de la Entidad en los meses pasados."No extrañamos el FONDEN, no lo necesitamos. Hemos encontrado mejores formas de trabajar mucho más ágiles, mucho más expeditas, mucho más precisa; eso se vio claramente en Grace", expresó en entrevista para alcalorpolítico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.En ese sentido, aseguró que tras el paso del meteoro, el 21 de agosto, la población afectada se vio atendida como nunca."Nunca antes en la historia de Veracruz le había llegado tanto apoyo a una familia que lo había perdido y a familias que han perdido todo históricamente en el Estado. Pero nunca antes había llegado tanto apoyo, tanta ayuda y esta dignidad que le da el tener la conexión directa, o sea, la entrega directa y el tener la capacidad de decidir qué hacer con esos recursos", expuso.Al definir el año como "muy complicado" y de muchos retos, aseguró que el avance en materia de equipamiento y de recursos para atender los desastres permitió desplegar las acciones en beneficio de los ciudadanos."Hemos tenido un año particularmente lluvioso. De cualquier manera recordemos que las lluvias importantes en el Estado de Veracruz se dan precisamente en estos meses, vinculadas con los primeros frentes fríos y vamos a seguir trabajando", manifestó.La funcionaria estatal aseguró que siguiendo las instrucciones del titular del Ejecutivo Estatal, de ser un "Gobierno itinerante", se han atendido los 212 municipios, sin distingo partidista."Y eso nos ha permitido tener un tacto de lo que realmente pasa. Y particularmente en el encargo que yo tengo es fundamental saber cómo están los pueblos, dónde están, si tienen cerca ríos y el mar. Eso nos ha ayudado mucho precisamente a podernos adelantar a algunas de las acciones".Guadalupe Osorno destacó además la coordinación institucional con el Ejército y las Fuerzas Armadas, ya que no es lo mismo conocer a alguien previamente a hacerlo al momento de estar montando un sistema de comando de incidentes.A decir de la funcionaria estatal, los municipios son los primeros respondientes en protección civil, por eso los enlaces de la SPC en las diferentes regiones están en comunicación constante con las direcciones municipales de PC."Esta presencia territorial nos permite tener este vínculo incluso con alcaldes, o sea, saber quiénes son, conocerles y que puedan tener la confianza de poder llamar en caso de que sea necesario, en caso de una situación que atender y hemos mantenido muy fina, muy cercana la comunicación", externó.En estos tres años de administración de Cuitláhuac García Jiménez, la coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha sido muy importante en cuanto a la rápida comunicación para prestar apoyo en Veracruz, expuso Guadalupe Osorno."En cuanto empieza a pasar algo, ya nos están hablando a ver si necesitamos algo, si pueden apoyarnos en algo. Tenemos esa instrucción también del Gobernador y nos hemos adaptado muy bien a las nuevas formas de trabajo que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador", reiteróOsorno Maldonado agregó que esto forma parte de la visión de la transformación que se está haciendo en el Estado y el país, donde a su decir, no es lo mismo ir y ayudar que darle la dignidad a las personas de poder tomar sus propias decisiones."Nosotros entregamos donaciones de recursos estatales y de las de los programas federales de atención a población, lo que antes era FONDEN. Entregamos mil 400 insumos de asistencia humanitaria para los municipios designados. En total tenemos una atención de aproximadamente 60 mil familias que fueron las más afectadas en los municipios en donde pasó Grace", refirió.Puso como ejemplos los apoyos dados a familias de Jilotepec, Coacoatzintla y Xalapa que vieron perdido su patrimonio con el paso del huracán por su territorio veracruzano.En este sentido, agradeció el apoyo de otras personas de otros Estados y sus Gobiernos, como el de la Ciudad de México, que primeramente envió un equipo de 160 personas de diferentes servicios urbanos para poder atender las zonas afectadas y luego envió más brigadas.Asimismo, destacó el apoyo recibido de Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y Puebla, porque "volcaron" recursos hacia Veracruz."Desde el día 1 que ya fue seguro salir, salió un montón de gente, funcionarios que de manera voluntaria hicieron labores de limpieza particularmente aquí en la zona de Xalapa, encabezados por el mismo Gobernador", resaltó al recordar la sorpresa que le causó a la titular de la CNPC que en Veracruz se hubiesen desplegado 9 mil elementos para atender la emergencia de Grace."Compañeras y compañeros que estuvieron en la zona de Poza Rica haciendo labores de limpieza, en negocios, haciendo el retiro de árboles, ayudándole a la Comisión Federal de Electricidad a poder abrir caminos para que pudiera tender las líneas, que fue fundamental todo ese apoyo", mencionó.Y es que el meteoro afectó zonas principalmente indígenas, como la Huasteca baja y El Totonacapan pero que con el apoyo de todos, incluyendo a los integrantes del gabinete estatal, se pudo salir adelante en materia de prevención.La titular de la SPC aseguró que se ha implementado una política de prevención para que la información que se genera en el área de la Dirección General de Prevención de Riesgos sirva para la toma de decisiones."Veníamos arrastrando un trabajo que se hacía de manera descoordinada, o sea, así funcionaba. Esta área hacía estudios, investigación y recomendaciones que se subían a la página y que nadie leía y que no se reflejaban para el apoyo de los veracruzanos en ningún sentido", sostuvo.Recalcó que ahora estos estudios y recomendaciones sirven para dos cosas: una, la toma de decisiones, es decir, que se sepa qué puede pasar y cómo esto puede afectar, con el fin de prepararse mejor en diferentes escenarios; y dos, que la información de las recomendaciones y de los planes especiales no se quede en las páginas, sino que se convierta en infografías, para que los tomadores de decisiones a nivel local también las conozcan."Cada vez que tenemos un pronóstico que podría ser adverso para un municipio del Estado lo estamos llamando, para preguntarle si ya vio que tenemos esta situación. Tenemos la alerta gris, por así decirlo, activa por tal fenómeno y cómo va con su desramado de árboles porque probablemente les pegue, o cómo están sus niveles de los ríos. Eso nos ha ayudado, no nada más a que estén mejor preparadas las unidades municipales, sino también a tejer más fino con ellos", resaltó.Al señalar que desde su punto de vista sí se han cumplido los objetivos trazados en esta materia, admitió que todavía queda más porque si el objetivo es transformar al país, todavía falta eso."Yo estoy satisfecha con el trabajo realizado pero todavía falta mucho más por dar, nos falta mucho trabajo por hacer. Afortunadamente, la Secretaría de Protección Civil está compuesta por un equipo que se ha mantenido trabajando y que está dispuesto a dejar su comodidad. Eso lo único que hace es una institución fuerte", subrayó Guadalupe Osorno Maldonado.Aseguró que en 2022 seguirán trabajando como hasta ahora y siguiendo con la aplicación del modelo se las brigadas comunitarias, que son grupos de personas organizadas de manera voluntaria y que tienen algún conocimiento básico de protección civil que hacen un análisis de riesgo en sus localidades y que se mantienen en contacto con la SPC para dar información."Tenemos que fortalecer el tema de las brigadas, fue una fuente de información muy importante de información, ahora en Gracey además de poder organizar a esos territorios en dónde es muy difícil que pueda llegar a alguien o que haya alguien que esté preparado para poder hacer algo, en lo que llegamos, eso es muy importante", enfatizó.Adicionalmente, expresó que seguirá impulsando la masificación de los contenidos, para que la información no se quede en las páginas oficiales, en la Secretaría, sino que todos la conozcan y tengamos contacto."Y el tema del equipamiento también, o sea, si bien hemos dado un avance muy significativo, producto del ahorro y de la 'austeridad bien entendida' como el proyecto que encabeza López Obrador"."Reducir los gastos innecesarios y enfocarlos en los gastos importantes y eso seguirlo manteniendo, o sea, más bien gastar en lo importante, gastar en mejor equipamiento, gastar en mejores recursos, en mejores condiciones para poder hacer mejor nuestro trabajo y eso lo vamos a seguir haciendo", expuso.La funcionaria estatal informó que el Gobierno Federal implementará un programa para los gobiernos municipales entrantes que consistirá en darles una caja de herramientas básicas con las que cuenta el Atlas Nacional, lo que les servirá para una toma de decisiones."Ese trabajo lo vamos a fortalecer con los atlas de riesgos municipales; tenemos experiencias de municipios que están elaborando sus propios atlas de riesgo. Eso es muy importante y no es que le queramos quitar el trabajo a las consultoras pero el hecho de que la unidad haga su atlas les reduce costos y también les da una comprensión del riesgo", dijo.Y es que criticó que en el pasado la SEDATU le daba a los municipios un fondo de alrededor de un millón de pesos para su atlas de riesgo y 750 mil para actualizarlo pero muchas consultoras llegaban con sus administraciones, les daban el documento para que lo firmaran y se encargaban de tramitar el recurso ante la dependencia federal."Tenemos una guía para la elaboración, ya está elaborado el documento y es parte de uno de los paquetes que se les va a entregar a las nuevas administraciones para que tengan el conocimiento de que tiene que hacer la Dirección de Protección Civil y con apoyo de esta caja de herramientas que espero llegue de la Federación, va a ser muy importante", abundó.En la plática, aseveró que se "blindó" a la Secretaría de su uso para apoyar a un partido político, candidato o funcionario."Ni una sola despensa de la SPC salió para apoyar a un candidato, ni a ninguna situación en ningún contexto y ese ha sido un trabajo de compromiso, de disciplina que hemos mantenido entre todas y todos", expresó.Finalmente, Guadalupe Osorno pidió a la población mantener la confianza en la institución y que cuando alguna autoridad vaya a pedirles que evacuen su casa o que tomen alguna determinación, lo hagan porque es por su seguridad.