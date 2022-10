Sin Hugo Gutiérrez en SSP, me siento más tranquila: Madre de policía desaparecido

Este sábado, el coordinador de la Policía Vial, Juan Alan Cuetero Meza, “El Archi”, cumplirá 5 meses desaparecido y sus familiares hacen nuevamente un llamado de ayuda para localizarlo.Cuetero Meza, cabe recordar, fue presuntamente desaparecido por compañeros policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 4 de los cuales han sido detenidos, entre ellos mandos de la dependencia.La madre de la víctima, Lidia Meza López, lamentó que a pesar de las aprehensiones no se tengan indicios del paradero de “El Archi”.Además, advirtió que también fue amenazado su otro hijo que también trabaja en la SSP, aunque admitió que desde que los 4 policías fueron detenidos, esas amenazas se detuvieron.En específico, señaló al exdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Alan “N”, quien se desempeñaba como Subddirector Operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste al momento de su captura.“Me dio un puñetazo en el estómago y me dijo deja de estar chingando porque el que sigue es tu otro hijo ‘Shaggy’... mi otro hijo también está en la SSP. El día de la audiencia de Alan, que acaba de pasar, al otro día recibí una llamada y me dijo la misma palabra porque el que seguía era mi otro hijo ‘Shaggy’, así le dicen”, dijo.Afirmó que tras la vinculación a proceso de los presuntos implicados y la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, están más tranquilos.“No lo había declarado por las amenazas, por miedo, porque estaban esas personas adentro, pero ya que hubo detenciones, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, (renunció) me siento un poco más tranquila”.Lidia Meza agradeció el apoyo del Gobernador, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Gobierno. No obstante, pidió que se mantenga la seguridad a su familia.Indicó que cuentan con cinco elementos de seguridad que los resguardan y esperan que continúen ayudándoles.“Le pido su apoyo y gracias a los chicos que tenemos de seguridad. Seguimos con los mismos que son de confianza, ellos estaban con mi hijo Archi, son los que traía mi hijo Archi”, agregó.Por la desaparición de Juan Alan Cuetero Meza “El Archi”, están detenidos también los oficiales Ricardo Jesús “N”, Federico “N” y Jacobo “N”.A pesar de que los elementos están ya vinculados a proceso por este caso, no han confesado o proporcionado información que de con el paradero de “El Archi”.