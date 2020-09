Sin incidentes, transcurrió noche del Grito y madrugada de este miércoles en región de Orizaba

Sin novedades ni arrestos, las calles de municipios de la región del Valle de Orizaba lucieron vacías durante la noche del 15 de septiembre y madrugada del 16. De acuerdo al reporte de corporaciones policíacas, no hubo incidencias que lamentar.



La conmemoración del 210 aniversario de la Independencia de México, que se vivió a través de páginas de redes sociales como Facebook y YouTube, marcó una gran diferencia en el ánimo de los ciudadanos, quienes optaron por celebrar a su manera y desde sus hogares, luciendo las calles vacías.



Incluso, las corporaciones de Cruz Roja y Bomberos no reportaron incidencias que lamentar, salvo un traslado por la madrugada, de la ambulancia del municipio de La Perla.



En este día, la gran ausencia fue de alumnos para participar en el tradicional Desfile de Independencia, la economía por fiestas patrias se mantuvo estática y a decir de los Ayuntamientos, el ahorro por los festejos patrios fue significativo.



No se contrataron grupos musicales, tampoco pirotecnia, por lo cual se dijo que muchos rubros que esperaban una recuperación en estos días, simplemente no la tuvieron, además de ello, municipios como Mendoza, Río Blanco y Nogales amanecieron con semáforo rojo, al inicio de la semana, reduciendo su movilidad en rubros de productos y servicios.