Sin mover una coma, MORENA avala Presupuesto de Egresos 2022

Después de cuatro días seguidos de debate; de 45 horas acumuladas, de aproximadamente 400 oradores en el pleno, y de rechazar todas las propuestas de modificación; las bancadas de MORENA, Verde y PT, aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, sin modificarle una coma y fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Durante estos más de cuatro días de debate, fueron rechazadas y no se admitieron las mil 994 propuestas de modificación o reservas, y la madrugada de este domingo fue avalado este documento con 273 a favor y con 214 votos en contra del PAN, PRI, PRD y MC.Los integrantes del bloque opositor de Va por México, integrado por el PAN, PRI y PRD, abandonaron el salón de plenos antes de la votación en lo particular de este Presupuesto y, desde hoy, adelantaron que la reforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador “está muerta”.El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, flanqueado por los tres coordinadores parlamentarios de oposición, Jorge Romero (PAN); Rubén Moreira (PRI); y Luis E. Cházaro (PRD), dijo que lo más increíble de todo fue que les extendieron la mano al momento de presentar el Presupuesto Alternativo, “nos dijimos dispuestos y abiertos al diálogo, nos dijimos abiertos y dispuestos a analizar el Presupuesto para poder sacarlo adelante en la inteligencia de que más adelante habría votaciones que requieren mayorías calificadas y que eso obliga a las partes a sentarse a negociar”.“Sí fue por inexperiencia, por inmadurez o por simple fanatismo, que no hubo el oficio político para poderse sentar con quienes ustedes saben perfectamente que van a decidir el futuro de las reformas constitucionales que propone el Presidente de la República, no sabemos si fue por inexperiencia o inmadurez o fanatismo que desdeñaron cada una de nuestras propuestas de modificación sin siquiera escucharlas, no sabemos por qué razón”, dijo el panista.“Cuando venga el Presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética recuérdenles que está muerto. Anótenle bien la fecha de hoy 14 de noviembre del 2021 porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador”, finalizó Jorge Triana.Este sábado, fue el cumpleaños 68 del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y los coordinadores de la coalición legislativa de Va por México, celebraron que Morena, PT y Verde no le entregara de regalo al Presidente de la República su Presupuesto de Egresos de la Federación, y fuera hasta este domingo su aval.En este contexto, los coordinadores de la coalición legislativa de Va por México, anunciaron que pedirán la renuncia del director general del Canal del Congreso, Eduardo Fernández Sánchez, por presuntamente haber transmitido el festejo que la bancada de Morena y aliados le hicieron al presidente López Obrador por su cumpleaños 68 durante el primer minuto de este sábado, a pesar de que la sesión ya se había concluido.Cabe recordar que este dictamen contempla un gasto total de 7 billones 88 mil millones de pesos para 2022, y se mantuvieron los cambios avalados en la Comisión de Presupuesto el pasado martes, con un recorte de 8 mil 38 millones de pesos, de los cuales 4 mil 913 millones se quitan al Instituto Nacional Electoral (INE), 2 mil 935 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 65 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y 125 millones de la Cámara de Diputados.Dichos recursos serán reasignados a las Secretarías de Agricultura (2, 700 mdp), del Bienestar (2, 457 mdp), Salud (1, 580 mdp), de Relaciones Exteriores (560 mdp), del Trabajo (500 mdp), de Educación Pública (116 mdp), y la Cámara de Senadores (125 mdp).“El Canal del Congreso ha mostrado que hay parcialidad, se han eliminado debates, hay quejas sobre su dirección, lo que pasó ayer es una grave falta de respeto al poder legislativo y la postura es que el director de ese Canal se tiene que ir, el director del Canal del Congreso tiene que irse”, declaró Moreira Valdés.Sobre esto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, llamó a la Comisión Bicameral a revisar si el Canal del Congreso incurrió o no en una ilegalidad al transmitir por cerca de tres minutos el festejo de morenistas y aliados, a pesar de que ya se había terminado la sesión.Rubén Moreira dijo: “Estoy seguro que MORENA hoy (sábado) no le da el regalo presupuestal al Presidente, es más, yo creo, que ni su domingo le van a dar, todo depende del tiempo en que se desarrolle, pero nosotros no vamos a bajar ni una reserva, ninguna se retira”, aseveró Moreira Valdez. El legislador priista sostuvo que a MORENA y a sus aliados “se les agüitó su regalo”. Ignacio Mier Velazco, rechazó que su bancada pretendiera acelerar esta aprobación para darle un regalo al presidente, López Obrador y reiteró que no tienen prisa en agotar el asunto, y dijo que el regalo será paro los mexicanos.“No estamos en capricho de partido o de movimiento ideológico, estamos dándole cumplimiento a un mandato constitucional. Los que le van a dar el regalo a los mexicanos somos nosotros de la coalición Juntos Hacemos Historia, nosotros damos regalos al pueblo de México, el presidente es el titular del Ejecutivo, tiene una responsabilidad, tiene que darle cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y eso es lo que vamos a discutir el tiempo que sea necesario, y será un gran regalo para los mexicanos”, aseveró.En tanto, Jorge Romero hizo votos porque haya debate de altura de miras, pues el nivel de insultos que se ha dado a lo largo de la discusión del PEF 2022, “llegó a los niveles más bajos”. “Es un punto muy bajo, muy indeseable para esta Cámara, nos podemos caer bien o mal, pero es increíble que se llegue a un nivel de falta de respeto así, debieran de entender que para lograr la unidad mínima para construir acuerdos, es un papel que le toca a quien hoy gobierna, en su papel oficialista ellos son los que deben construir la unidad, por nuestra parte seguiremos peleando por el beneficio de la gente, por su economía familiar, por que haya más recursos para los municipios, porque haya más seguridad y porque haya más programas sociales”, indicó.Por su parte, Espinosa Cházaro adelantó que diputadas de las tres bancadas ya interpusieron una denuncia ante el Comité de Ética, luego de que la noche de este viernes las diputadas de MORENA llamaron desde “brujas” hasta “culeras” a las legisladoras de la oposición.El líder morenista, Ignacio Mier Velazco, también se refirió a al encontronazo que ocurrió ayer entre diputadas de MORENA y de oposición: “Vimos un debate intenso entre mujeres y debemos respetar la expresión de todos, hemos escuchado de todo, yo no voy a criticar el manejo del lenguaje de nadie y los que se sientan agredidos tienen todo el derecho de acudir al Comité de Ética para expresar su molestia”.