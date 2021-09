Sin novedad en Orizaba tras sismo de magnitud 7.1; en Río Blanco hubo apagón

Pobladores de Orizaba salieron de sus viviendas luego del sismo registrado la noche de este martes; muchos coinciden que fue muy largo.



La Dirección de Gobernación de Orizaba, a través de Protección Civil, Policía y Tránsito Municipal, indicó que no hay reportes de situaciones de riesgo tras el temblor.



Así mismo tampoco se han recibido reportes a la línea de emergencia 911.



Pero continúan los recorridos por la ciudad, mientras las corporaciones del Ayuntamiento de Orizaba se mantienen pendientes ante posibles réplicas.



Solo el susto en la región de Río Blanco dejó temblor



En la región de Río Blanco, el sismo de 7.1 grados solo dejó el susto y la movilización de ciudadanos que abandonaron sus actividades cotidianas para resguardarse de una posible contingencia.



La actividad telúrica activó el sistema de alarma en tres centros comerciales de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, y hubo un apagón de cinco minutos.



Pablo Ramos Huerta, coordinador de Protección Civil en Río Blanco, dijo que tras la supervisión en algunas colonias y edificios emblemáticos no se registraron afectaciones.



En Nogales, la unidad de Protección Civil confirmó que la situación no pasó a mayores, sin embargo, mañana en las primeras horas estarían en condiciones de supervisar los centros educativos.



En Ciudad Mendoza, el coordinador de PC, Samuel Carrera Eliosa activó los protocolos de seguridad en dos comercios y en la supervisión a edificios históricos no se reportó ningún incidente.