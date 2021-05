Sin programas federales, ganaderos de Boca del Río resienten afectaciones por sequía

A pesar de la pandemia, la sequía y la eliminación de los programas federales en apoyo al campo, el sector ganadero de Veracruz subsiste y se mantiene, afirmó el presidente de la Asociación de Criadores de Razas Puras del estado de Veracruz, Jesús Ortega Couttolenc.



Afirmó que la falta de agua ya está dejando afectaciones en el sector con la pérdida de cabezas de ganado. Agregó que si bien no se tiene contabilizado el número de muertes el adelgazamiento de las reses está impactando la producción.



"No tenemos cifra como tal, pero sí hay ganado muerto. Hay afectaciones. A título personal tengo de 4 a 5 animales que han muerto por falta de pastura. Esperemos que las lluvias lleguen pronto; pero si hay afectaciones", lamentó.



Ortega Couttolenc agregó que antes con el apoyo de los programas se tenían más opciones para prever las secas y afrontarla. Sin embargo, el Gobierno Federal retiró toda esta ayuda, incluido el seguro para el ganado durante la sequía.



La zona centro de Veracruz es la principal productora de ganado con 2 millones de cabezas de las 4 que se producen en todo el estado y también es de las más impactadas por la sequía.



"Ya no tenemos (ayuda), desapareció el seguro. Ya no hay esos apoyos (...) el apoyo para instalaciones, el apoyo para la retenida de agua ,lo que se va al mar y que se echa a perder y que tanta falta nos hace en esta temporada. Maquinaria y equipo para la prevención de escasez de pasto. Te puedo decir claramente que tener pacas en estos momentos pudiéramos hacer la previsiones".



Son más de 10 los municipios de esta región los que se ven impactados por la temporada de sequía, situación que se agrava cada año.



"Las zonas más afectadas son la franja que viene desde Tres Valles, Tierra Blanca, Cotaxtla, Soledad de Doblado, Paso de Oveja, Camarón de Tejeda, Puente Nacional, toda esa franja que termina hasta el municipio de Nautla, es una franja de los últimos años es de poca caída de agua y si nos preocupa".



No obstante, reconoció que el sector ganadero se mantiene y la demanda de carne es constante.