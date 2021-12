Sin próxima Alcaldía definida, Veracruz Puerto tendrá Concejo Municipal

Tras anularse la elección por la Alcaldía de Veracruz por determinación del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el Congreso del Estado deberá nombrar un Concejo Municipal ante el cambio de administración, afirmó el excandidato de MORENA y aspirante a Alcalde, Ricardo Exsome Zapata.Afirmó que deben ser nombrados veracruzanos destacados para conformar el Concejo e incluso ya se han mencionado nombres, entre los que destacan empresarios porteños."El Congreso estará trabajando y hemos pedido que lo conformen veracruzanos honorables, respetables para que le den tranquilidad a la población de que no se va a hacer lo que ellos hicieron. Por ahí surgieron nombres de destacados empresarios que podrían formar el Concejo y diría Juan José Sierra, Marcos Orduña, al mismo presidente de CANACO estaban proponiendo", dijo.Este Consejo Municipal deberá estar al frente del Ayuntamiento mientras se define la organización de una nueva elección.Por su parte, el representante de MORENA ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Pedro Pablo Chirinos, precisó que independientemente de las dos instancias a las que podría recurrir la panista Patricia Lobeira tras perder la constancia de mayoría —es decir, salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— y aunque se espere la resolución, el proceso debe seguir conforme a lo que estableció el TEV.“La notificación del Tribunal al Congreso del Estado es para nombrar un Concejo Municipal porque en materia electoral no hay efectos suspensivos, aunque quede a subíndice la revisión de todos los argumentos que vamos a introducir, se va a seguir el curso que ya determinó el Tribunal vinculando al Congreso para la designación de un Concejo Municipal, esto abona para la certeza de que habrá un gobierno transitorio, con gente reconocida, que será un proceso que evaluará la legislatura actual, no hay falta de certeza”.Exsome Zapata resaltó que habrá certeza en la transición.“No perdamos objetividad: esto es consecuencia o conclusión de toda una revisión de los hechos que nosotros denunciamos desde el primer día después de las elecciones", finalizó.