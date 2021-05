Sin prueba PISA será difícil medir eficiencia de la educación en secundaria, opinan

La salida de México de la edición 2021 del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) dificultará la medición de la eficiencia de la educación en Secundaria, observó el secretario general del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Magisterio (SUTSEM), Ricardo Diz Herlindo.



“La prueba PISA era una buena referencia pero como siempre nos iba mal, yo creo que nos conviene que se cancele porque ya no se reflejará la eficiencia en los resultados que se dan”, ironizó el dirigente.



Si bien destacó que los docentes afiliados al SUTSEM obtuvieron las mejores evaluaciones en la PISA; al final los resultados de ésta no resultaron del todo satisfactorios.



“Había que esforzarse un poco más para que la eficiencia se manifestara en los resultados internacionales (de PISA)”.



Diz Herlindo calificó de “grave” dicha determinación de la autoridad, debido a que el deterioro educativo en el país es cada vez peor.



“Por decisión del patrón borran lo que quieren, implementan situaciones que suponen van a hacer más eficientes los trabajos tecnológicos que lo académico o que lo moral”.



En ese sentido, aunque criticó dicha decisión, admitió que el gremio educativo acatará la disposición de las autoridades educativas, como el resto de las medidas patronales.



“Nosotros estamos supeditados a lo que quieran, lo que se les ocurra, o lo que pretendan mejorar. Tenemos que acatarlo. Aunque opinemos, generalmente no se nos atiende o no se nos hace caso; nosotros tenemos que acatar las disposiciones patronales”, sostuvo.



Recordó que el SUTSEM cuenta con representación en todas los planteles de secundaria en el Estado de Veracruz y muchos elegían la PISA como un parámetro en la eficacia de la educación.



“Algunos (profesores) son muy responsables, serios y les gusta que lo hagan y que pongan (la PISA) para que ahí se emita una determinación de cómo van” explicó.