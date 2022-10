Sin quejas formales es difícil atender violencia: Unidad de Género UV

La coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana (UV), Anabel Ojeda Gutiérrez, señaló que sin quejas formales la casa de estudios no puede sancionar casos de este tipo de violencia.Además, al atender la manifestación de estudiantes de la Facultad de Psicología en Xalapa, quienes reclaman atender presuntas agresiones de género, la coordinadora subrayó que todas las quejas presentadas ya fueron atendidas y resueltas.“Hay formas y la única forma que tenemos en la Universidad Veracruzana y en México es seguir los procedimientos. Por eso necesitamos quejas formales; todas las quejas formales de la Facultad de Psicología de esta administración, absolutamente todas, se han llevado con apego a la legislación, con perspectiva de género y todas llegaron a su fin, a una resolución”, expresó.Ojeda Gutiérrez añadió que no tienen ninguna queja pendiente, por ello, de haber más casos, los estudiantes deben proceder conforme a los estatutos.“No tenemos ninguna queja pendiente entonces exhortamos a nuestro estudiantado a que nos ayude presentando quejas formales para entonces poder atender el problema que es la violencia de género”.La coordinadora reconoció que al interior de la institución hay casos de violencia de género, afirmando que por ello se debe de buscar su erradicación.“En el país, en el Estado, en todas las universidades hay violencia de género y no podemos tapar el sol con un dedo; lo que necesitamos es trabajar para erradicarla”.En cuanto a la solicitud de muerte académica del estudiante, Carlos Eduardo “N”, refirió que fue sancionado con la suspensión por 6 meses y ninguna persona puede ser sancionada en 2 ocasiones por los mismos hechos.“Ese caso está resuelto y con resolución desde hace 3 años y no se puede juzgar a una persona dos veces por lo mismo; la decisión de la sanción que fue de 6 meses en ese momento fue de la Junta Académica.“En la Junta Académica hay estudiantes y hay docentes; la Junta Académica que es la autoridad colegiada de la facultad fue la quien decidió cuál fue la sanción”, indicó.Finalmente, respecto a la destitución de la directora de la Facultad de Psicología, Lizette Teresa Figueroa Vázquez, dijo no poder dar información.