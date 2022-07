Sin reporte de cultivos dañados por lluvias, en región Orizaba

A pesar de las lluvias intensas que han dejado inundaciones en algunos municipios de la región de las Altas Montañas, el Comité Regional Campesino aún no tiene reporte de afectaciones a cultivos, indicó el presidente de este organismo, Juan Artemio Rodríguez Maceda.Recordó que primero fue la seguía, que “sí nos pegó” pero luego inició la temporada de lluvias y aunque éstas normalmente les benefician, en ocasiones se tienen problemas.Señaló que la primera cosecha de temporal se tendrá en el mes de septiembre, por lo que podría ser ahí cuando se tenga un balance de si les han perjudicado las aguas o no, aunque es hasta octubre que termina la época de lluvias cuando podrían ver cómo les fue este año.Reconoció que hace algunas semanas las lluvias afectaron en varios municipios, entre ellos Acultzingo, el cual ya había tenido problemas por la sequía, sobre todo en la parte norte pero aún no se tienen datos precisos por parte de los agremiados.Indicó que es apresurado adelantar estimaciones, pues será hasta el final de la temporada de lluvias cuando puedan tener información concisa sobre este tema.