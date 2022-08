Sin reuniones con Gobierno, colectivos de búsqueda desarrollaron su trabajo

Pese a la suspensión de las reuniones con el Gobierno de Veracruz, Colectivos de Búsqueda no interrumpieron sus labores de localización de sus familiares, consideró Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido el 16 de marzo de 2014.“Nosotros continuamos, con él y sin él nosotros continuamos trabajando y trabajando de verdad”, dijo la activista.Dijo que las familias solicitaron al Ejecutivo reactivar las mesas de trabajo en el tema de desaparecidos, aunque no consiguieron una respuesta favorable de parte de las autoridades debido a la pandemia.Lo anterior, luego que el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez no descartó reactivar las mesas de trabajo con los colectivos de búsqueda.“Si se retoman de verdad pues seguramente ahí vamos a estar”, dijo Pensado Barrera.Advirtió que la investigación sobre Argenis Yosimar no refleja avances, aunque siguen con la búsqueda en campo y la búsqueda en vida en penales y centros de rehabilitación.“Pero en el tema de investigación no hacen mucho, hay muchas cosas que están pendientes y se pasan meses y he vuelto a ir y no se han hecho, y en Fiscalía ni Comisión de Búsqueda no tienen un plan personal para la búsqueda de mi hijo”.